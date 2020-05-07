İçişleri Bakanlığı: "Ağrı Doğubayazıt kırsalında komando birliklerince eylem hazırlığındaki 3...

İçişleri Bakanlığı: "Ağrı Doğubayazıt kırsalında komando birliklerince eylem hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirilmişti.

İçişleri Bakanlığı: "Ağrı Doğubayazıt kırsalında komando birliklerince eylem hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirilmişti. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin; terörden arananlarda 500 bin TL'ye kadar ödülle Gri Liste'de yer alan sözde Ağrı Dağı grup sorumlusu Piro Serhat kod adlı Özer İnce adlı terörist olduğu tespit edilmiştir." - ANKARA

Kaynak: İHA