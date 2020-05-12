İçişleri Bakanlığı: Ağrı Dağı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
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İçişleri Bakanlığı: Ağrı Dağı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Ağrı Dağı bölgesinde tespit edilen 2 teröristin, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı: Ağrı Dağı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
12.05.2020 20:18 | Son Güncelleme: 12.05.2020 20:18

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Ağrı Dağı bölgesinde tespit edilen 2 teröristin, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiğini duyurdu. 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Ağrı Dağı bölgesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait İHA tarafından tespit edilen 2 terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirilmiştir" denildi.Açıklamda, bölgede Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat (PÖH) birliklerince operasyonlara devam edildiği bildirildi. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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