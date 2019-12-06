İçişleri Bakanlığı: Ağrı'da 4 terörist etkisiz hale getirildi (2)
ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI ARTTIİçişleri Bakanlığı'nca Ağrı'da etkisiz hale getirilen terörist sayısının, 4'e yükseldiği duyuruldu.
ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI ARTTI
İçişleri Bakanlığı'nca Ağrı'da etkisiz hale getirilen terörist sayısının, 4'e yükseldiği duyuruldu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Ağrı Tutak ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen, İl Emniyet Müdürlüğünce de destek verilen operasyonda silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükselmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.