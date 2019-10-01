İçişleri Bakanlığı: "Adana'da polis servisine saldırı düzenleyen teröristler etkisiz hale getirildi"

01.10.2019 21:14

İçişleri Bakanlığı, Adana'da çevik kuvvet polislerinin servisine bombalı saldırı düzenleyen 2 MLKP'li teröristin Eskişehir'de etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



İçişleri Bakanlığından yapılan açılamada, "Eskişehir ve Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerince; Adana'da 25 Eylül'de çevik kuvvet polislerinin taşındığı araca bombalı terör saldırısı düzenleyen Fırat Şeran ve Ozan Sökmen isimli 2 MLKP'li teröristin kaldığı hücre evine operasyon düzenlenmiştir. Operasyonda çıkan çatışmada 2 terörist ölü olarak ele geçirilmiştir" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA