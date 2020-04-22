İçişleri Bakanlığı Açıkladı: Dev Denetim Yapılacak!
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İçişleri Bakanlığı Açıkladı: Dev Denetim Yapılacak!

22 Nisan gecesi 00.00'dan itibaren, 26 Nisan gecesine kadar 31 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanacak. İçişleri Bakanlığı ülke genelinde 3 bin 321 noktada 52 bin 220 personelin katılımıyla bugün 15.

22.04.2020 17:26 | Son Güncelleme: 22.04.2020 17:26
İçişleri Bakanlığı Açıkladı: Dev Denetim Yapılacak!

22 Nisan gecesi 00.00'dan itibaren, 26 Nisan gecesine kadar 31 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanacak. İçişleri Bakanlığı ülke genelinde 3 bin 321 noktada 52 bin 220 personelin katılımıyla bugün 15.00-00.00 saatlerinde denetim gerçekleştirilecek.

Sokağa Çıkma Yasağı Öncesi Sıkı Denetim!

Semt pazarları, marketler, fırınlar, vb. iş yerlerinde 10 metrekareye 1 kişi düşecek kuralda müşteri kabulü ve dışarıda sıra bekleyenlerin sosyal mesafe kuralı ile sokağa çıkma yasağına tabi tutulan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü kişiler ile kronik rahatsızlığı bulunanların yasağa uyup uymadığı denetlenecek.

Vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market ve bakkallara gidip gelebilecek.

Sokağa çıkma yasağı ilan edilen 23 ve 24 Nisan'da market ve bakkallar 09.00-14.00 arasında faaliyet gösterecek.

Koronavirüste Son Durum

Son 24 saatte 39.429 test yapıldı ve 4.611 yeni vaka tespit edildi. Bugün 119 kişi hayatını kaybetti ve 1.488 kişi iyileşti. 21 Nisan itibari ile toplam vaka sayısı 95.591 oldu. Toplam can kaybı ise 2.259'a yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 1.865, toplam iyileşen hasta sayısı ise 14.918 olarak açıklandı. Toplam entübe hasta sayısının 1.006 olduğu duyuruldu. Toplam test sayısının 713.409 olduğu açıklandı.

Kaynak: Tamindir

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