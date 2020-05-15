İçişleri Bakanlığı: 81 ilde eş zamanlı 2 denetim yapılacak
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İçişleri Bakanlığı: 81 ilde eş zamanlı 2 denetim yapılacak

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği genelgeyle bugün ülke genelinde berber, kuaför, taksi, pazar yeri, alışveriş merkezleri, toplu ulaşım araçlarında koronavirüs tedbirleri kapsamında eş zamanlı denetim gerçekleştirilecek.

İçişleri Bakanlığı: 81 ilde eş zamanlı 2 denetim yapılacak
15.05.2020 12:23 | Son Güncelleme: 15.05.2020 12:23

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği genelgeyle bugün ülke genelinde berber, kuaför, taksi, pazar yeri, alışveriş merkezleri, toplu ulaşım araçlarında koronavirüs tedbirleri kapsamında eş zamanlı denetim gerçekleştirilecek. Bu geceden itibaren 4 gün süreyle sokağa çıkma kısıtlaması öncesi 'Türkiye Güven Huzur' uygulaması yapılacak.

Bakanlığın valiliklere gönderdiği genelgede, koranavirüs salgınının toplum sağlığına yönelik oluşturduğu riski yönetebilmek için sosyal izolasyon ve sosyal mesafe kurallarına riayet edilmesine yönelik alınan tedbirlere toplumun tüm kesimleri tarafından uyulmasının önemi vurgulandı. Bu kapsamda berber, kuaför ve güzellik merkezi, AVM'ler, taksiler, pazar yerleri, şehir içi ve şehirler arası toplu ulaşım faaliyetlerinde, giriş- çıkış kısıtlaması olan illerde giriş- çıkışlarda uyulması gereken kuralların, alınması gereken önlemlerin belirlenerek tüm valiliklere gönderildiği hatırlatıldı. Hava sıcaklığının artması nedeniyle toplu ulaşımda, park, bahçe, cadde ve sokaklarda, ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı illerde kısıtlama sonrasında market, pazar yeri, alışveriş yerleri ile caddelerde toplumsal hareketlilikte artış yaşandığı, sosyal mesafeye aykırı yoğunlukların oluştuğu belirtildi.

ALINAN ÖNLEMLER KONTROL EDİLECEKGenelgeye göre; berber, kuaför ve güzellik merkezlerinde, randevu sistemine göre çalışma, çalışma saatlerine uyma, müşteri koltukları arasındaki mesafeyi sağlama, çalışanlar ve müşterilerin maske kullanımı, tek kullanımlık ürünlerin kullanımı, izin verilmeyen kurallarına uyulup uyulmadığına bakılacak. Alışveriş merkezlerinde, müşteri sayısının tespitinde hesaba katılacak alanların doğru belirlenip belirlenmediği, müşterilere duyuru yapılıp yapılmadığı, temizlik, hijyen ve ortam havalandırmasındaki kurallara uymaya yönelik alınan önlemler kontrol edilecek. Taksilerde ise taksi ve durakların dezenfeksiyonu, şoför ve müşterinin maske kullanımı, taksilerde yeterli dezenfektan veya kolonya bulundurulup bulundurulmadığı, temassız ödeme yöntemlerine geçme konusunda çalışma olup olmadığı denetlenecek.PAZAR YERLERİ DENETLENECEKAyrıca pazar yerlerinde, maske kullanımı, pazar tezgahları arası mesafe, pazar yerlerine aynı anda alınabilecek müşteri sayısı, pazar yerleri çevresindeki fiziki tedbirler, ürünlerin müşteriye sunum kurallarının kontrolü yapılacak. Şehir içi ve şehirler arası toplu ulaşımda ise şehir giriş-çıkış kısıtlamasına devam edilen illerden çıkış, bu illere varış ya da bu illerden transit geçiş için gerekli olan 'seyahat izin belgesi' olmaksızın özel araçla veya toplu ulaşım araçlarıyla seyahat edilip edilmeme, alınan tedbirlerin yeterli olup olmadığı, il giriş- çıkış noktalarında tüm yolcuların sağlık kontrollerinin yapılıp yapılmadığı, şehir içi ve şehirler arası çalışan toplu ulaşım araçlarında belirlenen kurallara uyulup uyulmadığı, şehirler arası toplu ulaşımda valilik izni alınıp alınmadığı, yolculara seyahat izin belgesi düzenlenip düzenlenmediği denetlenecek. Bu denetimler daha önce İçişleri Bakanlığı talimatı ile tüm valilikler ve kaymakamlıklar bünyesinde oluşturulan denetim timleri ile yapılacak.81 İLDE 'TÜRKİYE GÜVEN HUZUR' UYGULAMASI

Öte yandan 30 bin 443 emniyet, 20 bin 730 jandarma ve 712 sahil güvenlik personeli olmak üzere toplam 51 bin 885 personel ve 217 dedektör köpeğiyle 8 bin 151 noktada 'Türkiye Güven Huzur' uygulaması yapılacak. Uygulama bu geceden itibaren 4 gün süreyle sokağa çıkma kısıtlaması öncesi ülke genelinde eş zamanlı olarak bugün 15.00-24.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Uygulamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında süresiz kapatılan iş yerlerinin kapalı olup olmadığı, çalışma saatleri yeniden düzenlenen iş yerlerinin belirlenen saatlerde faaliyet gösterip göstermediği ve kapanış saatlerine riayet edip etmediği, semt pazarlarında, marketler, fırınlar, petrol istasyonları gibi iş yerlerinde 10 metrekareye bir kişi düşecek şekilde müşteri kabulü ve dışarıda sıra bekleyen şahısların sosyal mesafe kuralına uyup uymadığı denetlenecek. Ayrıca, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü şahıslar ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların kısıtlamaya uyup uymadığı, toplu taşıma ve ticari taksilerin yolcu kapasiteleri, plaka kısıtlamaları, araç içerisinde maske kullanımı ve diğer kurallar ile ilgili alınan tedbirlere uyup uymadığı, park, bahçe, mesire ve yürüyüş alanları gibi yerlerde de alınan tedbirlere vatandaşların uyup uymadığı denetlenecek. Ayrıca bu geceden itibaren sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak 15 ilde sosyal mesafe kuralının özellikle 15.00-24.00 saatleri arasında bozulabileceği düşünülen yerlerde de kontrol yapılacak.

ANKARA, -


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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