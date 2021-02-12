İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine yeni genelge gönderdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine yeni genelge gönderdi

12.02.2021 02:04 | Son Güncelleme: 12.02.2021 02:08
İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine yeni genelge gönderdi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 81 il valiliğine 'Eğitim Personeline Seyahat Muafiyeti' konulu yeni genelge gönderdi.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 81 il valiliğine 'Eğitim Personeline Seyahat Muafiyeti' konulu yeni genelge gönderdi.

Gönderilen genelgede 15 Şubat tarihinden itibaren kademeli olarak yüz yüze eğitime geçilecek olması ve yarıyıl tatilinin sona ermesi nedeniyle başta öğretmenler olmak üzere eğitim-öğretim personelinin bu hafta sonu şehirlerarası seyahatlerinde bir yoğunluk oluşabileceği değerlendirildiği belirtildi. Şehirlerarası yollarda oluşabilecek yoğunluğun önüne geçilmesi için valiliklere gönderilen genelgede şu hususlar belirtildi: "Görev yaptıkları yer dışında bulunan öğretmenler ile diğer eğitim personeli 13-14 Şubat tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması olduğu saatlerde özel araçlarıyla yapacakları şehirlerarası seyahatlerde seyahat izin belgesi alma zorunluluğundan muaf tutulacak. Denetimler sırasında öğretmen/personel kimlik kartlarını ibraz ederek aile bireyleri ile birlikte görev yerlerine özel araçlarıyla seyahat edebilecek."

Haber:  ?ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Osman Kavala Meral Akşener Numan Kurtulmuş Enis Berberoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Sezen Aksu Demet Özdemir Bülent Serttaş
Spor Ömer Ali Mesut Özil Cenk Tosun Cüneyt Çakır Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kar Mahkeme İntihar England
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine yeni genelge gönderdi - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.2.2021 02:09:41. #1.16#
title