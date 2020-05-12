İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Sokağa Çıkma" konulu genelge gönderdi.
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İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Sokağa Çıkma" konulu genelge gönderdi.

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine
12.05.2020 13:39 | Son Güncelleme: 12.05.2020 13:39

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Sokağa Çıkma" konulu genelge gönderdi. Büyükşehir statüsündeki Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak olmak üzere toplam 15 ilde 15 Mayıs Cuma günü saat 24.00 ile 19 Mayıs Salı günü saat 24.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. - ANKARA

Kaynak: İHA

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