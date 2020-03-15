İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "Koronavirüs Tedbirleri" Konulu ek genelge gönderdi.
15.03.2020 22:20 | Son Güncelleme: 15.03.2020 22:20
İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "Koronavirüs Tedbirleri" Konulu ek genelge gönderdi. Genelge ile korona virüs salgını nedeniyle pavyon, diskotek, bar, gece kulüplerinin yarın saat 10.00 itibariyle geçici süreliğine faaliyetleri durdurulacak. - ANKARA
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Kaynak: İHA