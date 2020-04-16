İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine 17 Nisan saat 24.00 ile 19 Nisan saat 24.00 arasında (hafta... İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine 17 Nisan saat 24.00 ile 19 Nisan saat 24.00 arasında (hafta sonu) büyükşehir statüsündeki 30 il (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli,...

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine 17 Nisan saat 24.00 ile 19 Nisan saat 24.00 arasında (hafta sonu) büyükşehir statüsündeki 30 il (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak il sınırlarında uygulanacak sokağa çıkma yasağı ile ilgili bir genelge gönderdi. - ANKARA

Kaynak: İHA