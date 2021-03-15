İçişleri Bakanlığı: "8-15 Mart tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 25 bin 372 kişiye adli ya da idari işlem uygulanmıştır."
15.03.2021 08:48 | Son Güncelleme: 15.03.2021 08:52
İçişleri Bakanlığı: "8-15 Mart tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 25 bin 372 kişiye adli ya da idari işlem uygulanmıştır.
İçişleri Bakanlığı: "8-15 Mart tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 25 bin 372 kişiye adli ya da idari işlem uygulanmıştır." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı