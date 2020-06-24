İçişleri Bakanlığı: 7 bin 17 kişiye maske cezası uygulandı
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İçişleri Bakanlığı: 7 bin 17 kişiye maske cezası uygulandı

İçişleri Bakanlığı: 7 bin 17 kişiye maske cezası uygulandıİÇİŞLERİ Bakanlığı, ülke genelinde pazartesi ve salı günleri gerçekleştirilen denetimlerde maske kullanma zorunluluğuna aykırı davranan 7 bin 17 kişiye idari işlem uygulandığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı: 7 bin 17 kişiye maske cezası uygulandı
24.06.2020 12:53 | Son Güncelleme: 24.06.2020 12:56

İçişleri Bakanlığı: 7 bin 17 kişiye maske cezası uygulandı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, ülke genelinde pazartesi ve salı günleri gerçekleştirilen denetimlerde maske kullanma zorunluluğuna aykırı davranan 7 bin 17 kişiye idari işlem uygulandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı'nca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinden maske kullanımı zorunluluğuna ilişkin valiliklere talimat gönderildiği hatırlatıldı. Talimatta salgınının, halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına kişiler arası mesafe ve temizlik kurallarına uymanın yanı sıra maske kullanımının da son derece önemli olduğuna dikkat çekildiğine, il-ilçe umumi hıfzıssıhha kurulu kararları doğrultusunda valiliklerce il genelinde ya da belirli alanlarda maske takma zorunluluğunun getirildiğine dikkat çekildi. Bu kapsamda kontrollü sosyal hayat döneminde vaka sayılarının artmaması için alınan tedbirlerin eksiksiz uygulanmasını ve tüm illerde maske kullanımına yönelik denetimlerin artırılması istendi.Bakanlığın valiliklere gönderdiği talimat sonrası geçen cuma, cumartesi ve pazar günleri denetim ve kontrol çalışmaları sırasında maske kullanım kurallarına aykırı davranan vatandaşlar ve iş yerlerinin ikaz edilip, bilgilendirildiği kaydedilerek şöyle denildi:

"Pazartesi gününden itibaren maske kullanım kurallarına aykırı hareket eden vatandaşlara ülke genelinde uygulama birliği olacak şekilde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası uygulanmaya başlandı. 62 ilde hayatın tüm alanlarında, 12 ilde alışveriş merkezi, market, restoran, kafe ve kuaför gibi insanların toplu halde bulunduğu yerlerde, 7 ilde ise bu yerlere ek olarak umumi hıfzıssıhha kurullarınca alınan kararlar doğrultusunda belirlenen cadde, sokak ve meydanlarda maske takma zorunluluğu bulunuyor. Bu kapsamda ülke genelinde pazartesi ve salı günü gerçekleştirilen denetimlerde maske kullanma zorunluluğuna aykırı davranan 7 bin 17 kişiye idari işlem uygulandı."

ANKARA,


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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