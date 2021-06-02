İçişleri Bakanlığı: 6 Haziran Pazar günü kırtasiyeler 07.00-15.00 arasında açık olabilecek, buralarda çalışanlar bu zaman diliminde sokağa çıkma...
İçişleri Bakanlığı: 6 Haziran Pazar günü kırtasiyeler 07.00-15.00 arasında açık olabilecek, buralarda çalışanlar bu zaman diliminde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf sayılacak.
İçişleri Bakanlığı: 6 Haziran Pazar günü kırtasiyeler 07.00-15.00 arasında açık olabilecek, buralarda çalışanlar bu zaman diliminde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf sayılacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş