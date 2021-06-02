İçişleri Bakanlığı: 6 Haziran Pazar günü kırtasiyeler 07.00-15.00 arasında açık olabilecek, buralarda çalışanlar bu zaman diliminde sokağa çıkma...
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İçişleri Bakanlığı: 6 Haziran Pazar günü kırtasiyeler 07.00-15.00 arasında açık olabilecek, buralarda çalışanlar bu zaman diliminde sokağa çıkma...

İçişleri Bakanlığı: 6 Haziran Pazar günü kırtasiyeler 07.00-15.00 arasında açık olabilecek, buralarda çalışanlar bu zaman diliminde sokağa çıkma...
Anadolu Ajansı / Mümin Altaş - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanlığı: 6 Haziran Pazar günü kırtasiyeler 07.00-15.00 arasında açık olabilecek, buralarda çalışanlar bu zaman diliminde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf sayılacak.

İçişleri Bakanlığı: 6 Haziran Pazar günü kırtasiyeler 07.00-15.00 arasında açık olabilecek, buralarda çalışanlar bu zaman diliminde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf sayılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

LGS'ye girecek öğrenciler ve yakınları 6 Haziran Pazar sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak
LGS'ye girecek öğrenciler ve yakınları 6 Haziran Pazar sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak
Son dakika haberleri | İçişleri Bakanlığı: 6 Haziran Pazar günü LGS'ye girecek öğrenciler ile refakatçileri 07.00-15.00 arası sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.
Son dakika haberleri | İçişleri Bakanlığı: 6 Haziran Pazar günü LGS'ye girecek öğrenciler ile refakatçileri 07.00-15.00 arası sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.
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İçişleri Bakanlığı: 6 Haziran Pazar günü kırtasiyeler 07.00-15.00 arasında açık olabilecek, buralarda çalışanlar bu zaman diliminde sokağa çıkma... - Haberler
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