İçişleri Bakanlığı: 6 Günde 87 Kişi Yaşamını Yitirdi

İçişleri Bakanlığı, Kurban Bayramı tatilinin ilk 6 gününde meydana gelen 69 ölümlü trafik kazasında 87 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kurban Bayramı'nda vatandaşların huzur ve güven içinde seyahat etmelerini sağlamak ve can kayıplarını önlemek amacıyla 17-27 Ağustos 2018 tarihlerinde 11 gün süreyle sahada yaklaşık 140 bin trafik personeli ve otobüslerde yolcu olarak denetim yapmak üzere 27 personel görevlendirildiği belirtildi.

Açıklamanın devamında, son 10 yılda tescilli araç sayısının yüzde 65 arttığı belirtilerek karayollarının fiziki yapısındaki iyileştirmeler ve bölünmüş yollar nedeniyle seyahatlerin daha güvenli hale geldiği ifade edildi. Ancak polis ve jandarmanın almış olduğu yoğun trafik tedbirlerine rağmen bayram tatilinin ilk 6 gününde meydana gelen 69 ölümlü kazada 87 can kaybı yaşandığı belirtildi.

Açıklamanın devamında kaza oluş biçimlerine değinilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Kaza oluş türleri incelendiğinde; 27 kazanın tek taraflı yoldan çıkma, devrilme, savrulma, engelli cisme çarpma, 25 kazanın yandan çarpma, arkadan çarpma ve karşılıklı çarpışma, 17 kazanın ise yayaya çarpma şeklinde meydana geldiği görülmüştür. Yaya kazaları 2017 yılı Kurban Bayramı tatiline göre yüzde 42 oranında artmıştır. 2017 yılında toplam kaza içinde yüzde 14 olan motosiklet kazası oranı ise yüzde 1'e düşmüştür. Tespit ettiğimiz ve tedbir aldığımız 17 ildeki 20 kaza kara noktasında 1 ölümlü kaza meydana gelmiştir."

TATİL DÖNÜŞÜ İÇİN UYARI

Açıklamanın devamında ise Cumartesi ve Pazar günleri tatil dönüşü nedeniyle karayollarında yoğun trafik yaşanacağı belirtilerek, şu ifadelede yer verildi:

"Kazaların büyük kısmı seyahatin varış noktasına yakın mesafelerde gerçekleştiğinden, vatandaşlarımızın varış noktasına yaklaşıldığında yorgun ve uykusuz araç kullanılmaması açısından özellikle bu noktalarda olmak üzere araç dışında kısa süre dinlenmelerini ve yolculuğun tamamında ise her iki saatte bir 10 dakika mola vermelerini, aşırı hızlı ve yorgun/dikkatsiz araç kullanmama, takip mesafesine uyma, yol kenarlarında ve tesis girişlerinde yol üzerine park veya duraklama yapmama gibi kurallara titizlikle uymalarını, otobüsler dahil araca bindikleri andan itibaren muhakkak emniyet kemerlerini takmalarını, Kırmızı Düdük kampanyası çerçevesinde çocuklarımızın, aşırı hız, emniyet kemeri, cep telefonu kullanma ve sigara içme konusundaki uyarılarını dikkate almalarını kendileri, sevdikleri ve ülkemiz adına önemle rica ediyor, tüm vatandaşlarımıza kazasız dönüş yolculukları ve iyi bayramlar diliyoruz."

Gökhan CEYLAN/ANKARA,