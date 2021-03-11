Tematik denetimlerde 2 bin 71 işletme ve kişiye idari işlem uygulandı
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Tematik denetimlerde 2 bin 71 işletme ve kişiye idari işlem uygulandı

11.03.2021 09:18 | Son Güncelleme: 11.03.2021 09:43
Tematik denetimlerde 2 bin 71 işletme ve kişiye idari işlem uygulandı

İçişleri Bakanlığınca korona virüsle mücadele kapsamında başlatılan tematik denetimler devam ediyor.

İçişleri Bakanlığınca korona virüsle mücadele kapsamında başlatılan tematik denetimler devam ediyor. 9 Mart'ta gün boyu gerçekleştirilen denetimlerde 2 bin 71 işletme/iş yeri ve kişiye idari işlem uygulandı.

İçişleri Bakanlığınca kontrollü normalleşme sürecinde salgınla mücadele tedbirlerine uyumun sağlanması amacıyla "Dinamik Denetim Modeli" başlatılarak, konu bazlı haftalık tematik denetim uygulamasına geçilmişti. Salgınla mücadele kapsamında ülke genelinde konu bazlı tematik denetimlere devam ediliyor. 9 Mart tarihinde tüm il ve ilçelerde berber, kuaför, güzellik merkezi, sauna ve masaj salonlarını kapsayan denetim faaliyeti gerçekleştirildi. 6 bin 46 yönetici personelin (vali, vali yardımcısı, kaymakam, il/ilçe müdürü) katılım sağladığı denetimlerde 19 bin 354 ekipten oluşan 77 bin 895 personel görev yaptı. Gün boyu süren denetimler kapsamında 68 bin 143 berber, kuaför, güzellik merkezi, sauna ve masaj salonu ile 3 bin 467 pazaryeri/semt pazarı/sosyete pazarı denetlendi. Denetimler sonucunda toplam bin 260 iş yeri/işletme ve 2 bin 425 kişinin tedbirlere aykırı davrandığı tespit edildi. Bin 785 iş yeri/işletmenin tedbirlere uyulması konusunda uyarıldığı denetimlerde, 2 bin 71 işletme/iş yeri ve kişiye idari işlem uygulandı. Tedbirlere aykırı davranan iş yerleri/işletmeler ve kişiler hakkında toplam 47 suç duyurusunda bulunulurken, 70 araç faaliyetten men edildi, 2 iş yeri kapatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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