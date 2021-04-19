Belediyelerce kamu görevlisi dışındaki kişilere hizmet pasaportu sağlanmasına yönelik soruşturma genişletiliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Belediyelerce kamu görevlisi dışındaki kişilere hizmet pasaportu sağlanmasına yönelik soruşturma genişletiliyor

Belediyelerce kamu görevlisi dışındaki kişilere hizmet pasaportu sağlanmasına yönelik soruşturma genişletiliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanlığı, belediyeler aracılığıyla kamu görevlisi olmayan kişilere hizmet damgalı pasaport sağlanarak yurt dışına çıkış yapmalarına yönelik, 12 Mart tarihinde başlatılan soruşturmayı genişletiliyor.

Gri pasaport skandalı büyüyor! İçişleri Bakanlığı 6 belediye için soruşturma başlattı
Gri pasaport skandalı büyüyor! İçişleri Bakanlığı 6 belediye için soruşturma başlattı
43 kişi belediye vasıtasıyla Türkiye'den ayrılıp geri dönmemişti! Gri pasaport skandalına Almanya el koydu
43 kişi belediye vasıtasıyla Türkiye'den ayrılıp geri dönmemişti! Gri pasaport skandalına Almanya el koydu

İçişleri Bakanlığı, belediyeler aracılığıyla kamu görevlisi olmayan kişilere hizmet damgalı pasaport sağlanarak yurt dışına çıkış yapmalarına yönelik, 12 Mart tarihinde başlatılan soruşturmayı genişletiliyor.

Geçtiğimiz günlerde Malatya Yeşilyurt Belediyesi'ndeki kamu görevlisi olmayan kişilere hizmet damgalı pasaport sağlanarak yurt dışına çıkış yapmalarına yönelik iddialar üzerine başlatılan soruşturma İçişleri Bakanlığı tarafından genişletiliyor. Bu kapsamda, Balıkesir Gömeç (CHP), Adıyaman Gölbaşı (CHP), Burdur Yeşilova (CHP), Yozgat Yerköy (İYİ Parti), Şanlıurfa Suruç (2019 HDP), Ordu Korgan (AK Parti) belediyelerince "dans (folklor) gösterisi", "kültür turu", "gençlik programları" adı altında sivil toplum kuruluşları ile işbirliği protokolü düzenlenerek, yurt dışına kişiler gönderildiği tespit edildi. Söz konusu olaylarla ilgili İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişi görevlendirerek, soruşturma başlattı.

Ayrıca İçişleri Bakanlığı tarafından belediyelere imkan sağlayan mevzuatın suistimalinin önlenmesi amacıyla tedbirleri arttırıcı yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, mahalli idarelerce yurtdışına görevlendirilen kamu personeli olmayan kişilere hizmet damgalı pasaport düzenlenmesi uygulaması geçici olarak durdurulmuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Ziya Selçuk Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı İrem Derici Kaan Yıldırım Mustafa Üstündağ
Spor Mesut Özil Arda Turan Cüneyt Çakır Mustafa Cengiz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Silah Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Belediyelerce kamu görevlisi dışındaki kişilere hizmet pasaportu sağlanmasına yönelik soruşturma genişletiliyor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.4.2021 13:37:22. #1.14#

title