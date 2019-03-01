İçişleri Bakanlığı 57 Bin 191 Kişinin Pasaportundaki İdari Tahdidi Kaldırdı

İçişleri Bakanlığınca 57 bin 191 kişinin pasaportundaki idari tahdit kaldırıldı. Böylece bugüne kadar toplam 212 bin 541 kişinin pasaportundaki idari tahdit kaldırılmış oldu.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan inceleme ve araştırmalar neticesinde daha önce pasaportuna idari tahdit uygulanan 155 bin 350 kişinin pasaportu geçerli hale getirilirken, buna ilaveten 57 bin 191 kişinin de pasaportundaki idari tahdit kaldırıldı. Böylece İçişleri Bakanlığınca bugüne kadar toplam 212 bin 541 kişinin pasaportundaki idari tahdit kaldırılarak, pasaportları geçerli hale getirildi. - ANKARA

Kaynak: İHA