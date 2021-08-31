İçişleri Bakanlığı : 5 PKK'lı terörist teslim oldu

- İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan 5 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.