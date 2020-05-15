İçişleri Bakanlığı: 5 belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
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İçişleri Bakanlığı: 5 belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, Siirt, Siirt Baykan, Siirt Kurtulan, Muş Altınova ve Iğdır belediye başkanlarının, haklarında yürütülen terör soruşturmaları kapsamında gözaltına alınıp, görevlerinden uzaklaştırıldığı duyurdu.

İçişleri Bakanlığı: 5 belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
15.05.2020 12:05 | Son Güncelleme: 15.05.2020 12:05

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, Siirt, Siirt Baykan, Siirt Kurtulan, Muş Altınova ve Iğdır belediye başkanlarının, haklarında yürütülen terör soruşturmaları kapsamında gözaltına alınıp, görevlerinden uzaklaştırıldığı duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Siirt Belediye Başkanı Berivan Helen Işık, Siirt Baykan Belediye Başkanı Ramazan Sarsılmaz, Siirt Kurtulan Belediye Başkanı Baran Akgül, Muş Korkut ilçesi Altınova Belde Belediye Başkanı Casim Budak, Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş'un, geçici tedbir olarak görevlerinden uzaklaştırıldığı belirtildi. Işık, Sarsılmaz ve Akgül'ün 'Terör örgütü propagandası yapmak', 'Terör örgütüne üye olmak', 'Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçlarından, Budak'ın 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından gözaltına alındığı, Akkuş'un ise 'Silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan yargılaması devam ederken, aynı suçtan farklı bir dosyada gözaltına alındığı bildirildi.Siirt Belediye Başkan Vekilliğine Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Iğdır Belediye Başkan Vekilliğine Iğdır Valisi Enver Ünlü, Baykan Belediye Başkan Vekilliğine Baykan Kaymakamı Mehmet Tunç, Kurtalan Belediye Başkan Vekilliğine Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın ve Altınova Belde Belediye Başkan Vekilliğine Korkut Kaymakamı Hasan Sadebıyık'ın görevlendirildiği kaydedildi.


Kaynak: DHA

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