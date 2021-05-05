İçişleri Bakanlığı: 4 PKK'lı terörist ikna yoluyla teslim oldu
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İçişleri Bakanlığı: 4 PKK'lı terörist ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanlığı: 4 PKK'lı terörist ikna yoluyla teslim oldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İÇİŞLERİ Bakanlığı, PKK'dan kaçan 4 teröristin ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, PKK'dan kaçan 4 teröristin ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucu örgütten kaçan PKK'lı 4 terörist Türkiye'ye giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu. Teröristlerin 2013 ve 2018 yılları arasında örgüte katıldığı, Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.İkna çalışmasıyla 2021 yılında teslim olan terörist sayısının 67'ye yükseldiği bildirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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