İçişleri Bakanlığı: "37 bin 614 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapıldı"
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İçişleri Bakanlığı: "37 bin 614 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapıldı"

07.12.2020 09:14 | Son Güncelleme: 07.12.2020 09:19
İçişleri Bakanlığı:

İçişleri Bakanlığı, 2 Aralık Salı gününden itibaren hafta içi saat 21.00 ila 05.00 saatleri arasında, hafta sonu 4 Aralık Cuma akşamı saat 21.00'den 7 Aralık Pazartesi günü saat 05.

İçişleri Bakanlığı, 2 Aralık Salı gününden itibaren hafta içi saat 21.00 ila 05.00 saatleri arasında, hafta sonu 4 Aralık Cuma akşamı saat 21.00'den 7 Aralık Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan toplam 37 bin 614 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının ülkemizdeki bulaş oranının düşürülmesi ve kış aylarında kapalı alanlarda virüsün artış hızının önüne geçilmesi amacıyla yeni tedbirler alınarak uygulanmaya başlandığı hatırlatıldı.

Toplumsal ve bireysel sağlığın korunmasına yönelik alınan bu tedbirlerden biri de istisnalar hariç olmak üzere vatandaşlarımızın belirli saatlerde sokağa çıkmasının kısıtlanması olduğu vurgulanarak bu kapsamda hafta içi 21.00 ila 05.00 saatleri arasında, hafta sonu ise Cuma akşamı saat 21.00'den Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkmanın kısıtlandığı kaydedildi.

İlki uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların büyük oranda uyum sağladığına dikkat çekilerek şöyle denildi:

"Kısıtlama kararına uymayan vatandaşlarımıza ise idari ya da adli işlem uygulanmıştır. 2 Aralık Salı gününden itibaren hafta içi saat 21.00 ila 05.00 saatleri arasında, hafta sonu 4 Aralık Cuma akşamı saat 21.00'den 7 Aralık Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan toplam 37 bin 614 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılmıştır. Unutmamalıyız ki kendimizi ve sevdiklerimizi koronavirüsten korumanın ve hayatın her alanda normalleşmesinin tek yolu; temizlik, maske ve mesafe kuralına harfiyen uymaktan geçmektedir. Koronavirüsle mücadelede rehavete kapılmadan, kurallara uymaya devam etmeliyiz. Aziz Milletimize bu zorlu süreçte gösterdikleri sabır, fedakarlık ve anlayıştan dolayı teşekkür ediyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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