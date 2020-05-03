İçişleri Bakanlığı: 31 ile yönelik seyahat kısıtlaması yarın gece yarısına kadar uzatıldı

31 ile yönelik seyahat kısıtlaması yarın gece yarısına kadar uzatıldı

İçişleri Bakanlığı, 15 günlük periyotlarla uzatılan 30 büyükşehir ve Zonguldak'a yönelik şehir giriş/çıkış kısıtlamasının, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısında yeniden değerlendirilmek üzere 4 Mayıs Pazartesi günü saat 00.00'a kadar uzatıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 18 Nisan'da 81 ilin valiliğine gönderilen "Şehir Giriş/Çıkış Tedbirleri" konulu genelgeyle, 30 büyükşehir ile Zonguldak'a kara, hava ve deniz yoluyla yapılan tüm giriş/çıkışların bugün saat 00.00'a kadar sınırlandırıldığı hatırlatıldı. Euronews.com'da Görüntüle