İçişleri Bakanlığı: 31 ile yönelik seyahat kısıtlaması yarın gece yarısına kadar uzatıldı
03.05.2020 18:36 | Son Güncelleme: 03.05.2020 18:36
31 ile yönelik seyahat kısıtlaması yarın gece yarısına kadar uzatıldı
İçişleri Bakanlığı, 15 günlük periyotlarla uzatılan 30 büyükşehir ve Zonguldak'a yönelik şehir giriş/çıkış kısıtlamasının, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısında yeniden değerlendirilmek üzere 4 Mayıs Pazartesi günü saat 00.00'a kadar uzatıldığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, 18 Nisan'da 81 ilin valiliğine gönderilen "Şehir Giriş/Çıkış Tedbirleri" konulu genelgeyle, 30 büyükşehir ile Zonguldak'a kara, hava ve deniz yoluyla yapılan tüm giriş/çıkışların bugün saat 00.00'a kadar sınırlandırıldığı hatırlatıldı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com