İçişleri Bakanlığı: 31 ile yönelik seyahat kısıtlaması yarın gece yarısına kadar uzatıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İçişleri Bakanlığı: 31 ile yönelik seyahat kısıtlaması yarın gece yarısına kadar uzatıldı

İçişleri Bakanlığı: 31 ile yönelik seyahat kısıtlaması yarın gece yarısına kadar uzatıldı
03.05.2020 18:36 | Son Güncelleme: 03.05.2020 18:36

31 ile yönelik seyahat kısıtlaması yarın gece yarısına kadar uzatıldı

İçişleri Bakanlığı, 15 günlük periyotlarla uzatılan 30 büyükşehir ve Zonguldak'a yönelik şehir giriş/çıkış kısıtlamasının, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısında yeniden değerlendirilmek üzere 4 Mayıs Pazartesi günü saat 00.00'a kadar uzatıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 18 Nisan'da 81 ilin valiliğine gönderilen "Şehir Giriş/Çıkış Tedbirleri" konulu genelgeyle, 30 büyükşehir ile Zonguldak'a kara, hava ve deniz yoluyla yapılan tüm giriş/çıkışların bugün saat 00.00'a kadar sınırlandırıldığı hatırlatıldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Dünya Manşet

Haberler

İtalya ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle bir günde 489 kişi öldü Haber
İtalya ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle bir günde 489 kişi öldü
Çin, Trump'ın suçlamalarını animasyon filmle alaya aldı Haber
Çin, Trump'ın suçlamalarını animasyon filmle alaya aldı
ABD'de koronavirüs sebebiyle son 24 saatte bin 711 kişi daha hayatını kaybetti Haber
ABD'de koronavirüs sebebiyle son 24 saatte bin 711 kişi daha hayatını kaybetti
Haftalar sonra ortaya çıkan Kim'in, bileğindeki yara detayı dikkat çekti: Kalp ameliyatı olmuş olabilir Haber
Haftalar sonra ortaya çıkan Kim'in, bileğindeki yara detayı dikkat çekti: Kalp ameliyatı olmuş olabilir
Şaka değil gerçek! Ülke sınırı evin içinden geçiyor Haber
Şaka değil gerçek! Ülke sınırı evin içinden geçiyor
ABD Başkanı Trump, Kim Jong-un'un fotoğraflarını gördüğü için memnun Haber
ABD Başkanı Trump, Kim Jong-un'un fotoğraflarını gördüğü için memnun
Haftalar sonra ortaya çıkan Kim Jong-un, Güney Kore sınırına ateş açarak ilk hamlesini yaptı
Haftalar sonra ortaya çıkan Kim Jong-un, Güney Kore sınırına ateş açarak ilk hamlesini yaptı
Medikal yardım yaptığımız ABD'den teşekkür: Bu durumu beraber atlatacak ve hiç olmadığı kadar güçlü çıkacağız
Medikal yardım yaptığımız ABD'den teşekkür: Bu durumu beraber atlatacak ve hiç olmadığı kadar güçlü çıkacağız
Çin'in komşusu Tacikistan'da koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti
Çin'in komşusu Tacikistan'da koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti
Elindeki makarnayla halkının kapısını çalan Prenses, gönülleri fethetti
Elindeki makarnayla halkının kapısını çalan Prenses, gönülleri fethetti
Ölüp ölmediği tartışılan Kim Jong-un servis edilen fotoğraflarından birinde dünün tarihi var
Ölüp ölmediği tartışılan Kim Jong-un servis edilen fotoğraflarından birinde dünün tarihi var
Rus ordusu Suriye'de ilk kez ABD askerlerinin yolunu kesti
Rus ordusu Suriye'de ilk kez ABD askerlerinin yolunu kesti
Çinli turistlerin artık en çok görmek istedikleri yer: Vuhan
Çinli turistlerin artık en çok görmek istedikleri yer: Vuhan
ABD'li iş insanı Cannor, borsada kazandığı 1,6 milyon doları çalışanlarına dağıttı
ABD'li iş insanı Cannor, borsada kazandığı 1,6 milyon doları çalışanlarına dağıttı
Bilim insanları, koronavirüsün bulaşabileceği bir yolu daha ortaya çıkardı
Bilim insanları, koronavirüsün bulaşabileceği bir yolu daha ortaya çıkardı
İngiltere Başbakanı ve nişanlısı oğullarına Johnson'ın hayatını kurtaran doktorların ismini verdi
İngiltere Başbakanı ve nişanlısı oğullarına Johnson'ın hayatını kurtaran doktorların ismini verdi
IMF koronavirüs nedeniyle Gürcistan'a 200 milyon dolar kredi verecek
IMF koronavirüs nedeniyle Gürcistan'a 200 milyon dolar kredi verecek
Florida sahillerinin koronavirüse rağmen açılması Azrail kostümüyle protesto edildi
Florida sahillerinin koronavirüse rağmen açılması Azrail kostümüyle protesto edildi
Her 10 kadından 9'unun sünnet edildiği Sudan'da hükümet, kadın sünnetini yasakladı
Her 10 kadından 9'unun sünnet edildiği Sudan'da hükümet, kadın sünnetini yasakladı
Türkiye'nin ABD'ye yardımı manşetlerde! Bizden övgüyle bahsettiler
Türkiye'nin ABD'ye yardımı manşetlerde! Bizden övgüyle bahsettiler
Elon Musk'ın attığı tweet, Tesla'nın değerini 14 milyar dolar düşürdü
Elon Musk'ın attığı tweet, Tesla'nın değerini 14 milyar dolar düşürdü
Akdeniz'de 6,4 büyüklüğünde deprem oldu
Akdeniz'de 6,4 büyüklüğünde deprem oldu
Öldüğü söylenen Kim Jong-un, uzun bir aradan sonra ilk kez ortaya çıktı
Öldüğü söylenen Kim Jong-un, uzun bir aradan sonra ilk kez ortaya çıktı
Trump'tan Michigan Valisi'ne çağrı: Silahlı kişilerle uzlaş
Trump'tan Michigan Valisi'ne çağrı: Silahlı kişilerle uzlaş
İtalya'da 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 269 artarak 28 bin 236'ya yükseldi
İtalya'da 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 269 artarak 28 bin 236'ya yükseldi
Ukrayna'da kızının kesik başıyla yakalanan anne, polise ve hakime bağırdı
Ukrayna'da kızının kesik başıyla yakalanan anne, polise ve hakime bağırdı
ABD'den keyifleri kaçıracak koronavirüs raporu: 2 yıldan önce kontrol altına alınması zor
ABD'den keyifleri kaçıracak koronavirüs raporu: 2 yıldan önce kontrol altına alınması zor
Trump: Koronavirüsün Çin'deki laboratuvardan çıktığına dair kanıt gördüm
Trump: Koronavirüsün Çin'deki laboratuvardan çıktığına dair kanıt gördüm
Güney Koreli milletvekili: Kim Jong-un'un öldüğünden yüzde 99 eminim
Güney Koreli milletvekili: Kim Jong-un'un öldüğünden yüzde 99 eminim
Güney Kore kaynaklı istihbarat raporu: Kim Jong Un, stres ve alkol nedeniyle sağlık sorunları yaşıyor
Güney Kore kaynaklı istihbarat raporu: Kim Jong Un, stres ve alkol nedeniyle sağlık sorunları yaşıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Demet Akalın Burak Özçivit
Spor Neymar Arda Turan Burak Yılmaz Bülent Uygun Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kadın Samsun Ambulans Fenerbahçe
Şu an buradasınız: İçişleri Bakanlığı: 31 ile yönelik seyahat kısıtlaması yarın gece yarısına kadar uzatıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.5.2020 19:57:45. #1.14#
title