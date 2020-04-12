İçişleri Bakanlığı: 31 ildeki sokağa çıkma yasağı saat 24.00'te sona erecek
İçişleri Bakanlığından, koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağının saat 24.00 itibarıyla sona ereceği, kuralı ihlal eden 24 bin 88 kişiye adli ya da idari işlem gerçekleştirildiği bildirildi.
12.04.2020 21:50 | Son Güncelleme: 12.04.2020 21:50
İçişleri Bakanlığından, koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağının saat 24.00 itibarıyla sona ereceği, kuralı ihlal eden 24 bin 88 kişiye adli ya da idari işlem gerçekleştirildiği bildirildi.
Kaynak: Dunya.com