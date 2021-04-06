İçişleri Bakanlığı: 3 PKK'lı ikna yoluyla teslim oldu

İÇİŞLERİ Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK'dan kaçan 3 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK'dan kaçan 3 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK'dan kaçan 3 örgüt mensubu Türkiye'ye giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 2015 ve 2017 yıllarında terör örgütüne katıldığı, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi. 2021 yılında ikna çalışmaları sonucu teslim olan örgüt mensubu sayısının 43'e yükseldiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı