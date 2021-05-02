İçişleri Bakanlığı: "3 milyon 21 bin 778 'çalışma muafiyet izni belgesi' düzenlenmiştir"
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İçişleri Bakanlığı: "3 milyon 21 bin 778 'çalışma muafiyet izni belgesi' düzenlenmiştir"

İçişleri Bakanlığı: '3 milyon 21 bin 778 'çalışma muafiyet izni belgesi' düzenlenmiştir'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanlığı, tam kapanma sürecinde 2 Mayıs saat 21.00 itibarıyla e-devlet üzerinden sektör çalışanlarına yönelik toplam 3 milyon 21 bin 778 "çalışma muafiyet izni belgesi" düzenlendiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, tam kapanma sürecinde 2 Mayıs saat 21.00 itibarıyla e-devlet üzerinden sektör çalışanlarına yönelik toplam 3 milyon 21 bin 778 "çalışma muafiyet izni belgesi" düzenlendiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Tam kapanma sürecinde 2 Mayıs saat 21.00 itibarıyla e-devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı e-başvuru sisteminden muafiyet kapsamında olan sektör çalışanlarına yönelik toplam 3 milyon 21 bin 778 'çalışma muafiyet izni belgesi' düzenlenmiştir" denildi.

(Musa Erdoğan/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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