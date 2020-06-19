İçişleri Bakanlığı: "28 ilimizdeki 2 belde, 28 köy, 40 mahalle ve 6 mezra olmak üzere toplam 76...
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İçişleri Bakanlığı: "28 ilimizdeki 2 belde, 28 köy, 40 mahalle ve 6 mezra olmak üzere toplam 76...

İçişleri Bakanlığı, bugün saat 13.00 itibarıyla 28 ildeki 2 belde, 28 köy, 40 mahalle ve 6 mezra olmak üzere toplam 76 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı:
19.06.2020 14:12 | Son Güncelleme: 19.06.2020 14:37

İçişleri Bakanlığı, bugün saat 13.00 itibarıyla 28 ildeki 2 belde, 28 köy, 40 mahalle ve 6 mezra olmak üzere toplam 76 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında il ve ilçelerde mülki idare amirleri başkanlığındaki Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca yerleşim yerlerine ilişkin karantina kararlarının alınmaya devam ettiği belirtilerek, "Bu kapsamda bugün saat 13.00 itibarıyla 28 ilimizdeki 2 belde, 28 köy, 40 mahalle ve 6 mezra olmak üzere toplam 76 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanmaktadır. Karantina tedbiri uygulanan yerleşim yerindeki toplam nüfus 48 bin 170'dir. Öte yandan 66 ildeki 502 yerleşim yerinde ise karantina kararı kaldırılmıştır. Ülkemizde korona virüs salgını sürecinde 19.06.2020 tarihi itibarıyla 66 ilimizde (5 ilçe, 3 ilçe, 2 ilçe merkezi), 17 belde, 259 köy, 257 mahalle, 40 mezara olmak üzere toplam 578 yerleşim yerinde 508 bin 678 kişi karantina altına alınmıştır" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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