İçişleri Bakanlığı: 27 Haziran Pazar günü YKS'ye girecek adaylar ve refakatçileri ile sınav görevlileri 05.00-19.00 saatleri arasında sokağa çıkma...
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İçişleri Bakanlığı: 27 Haziran Pazar günü YKS'ye girecek adaylar ve refakatçileri ile sınav görevlileri 05.00-19.00 saatleri arasında sokağa çıkma...

İçişleri Bakanlığı: 27 Haziran Pazar günü YKS'ye girecek adaylar ve refakatçileri ile sınav görevlileri 05.00-19.00 saatleri arasında sokağa çıkma...
Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanlığı: 27 Haziran Pazar günü YKS'ye girecek adaylar ve refakatçileri ile sınav görevlileri 05.00-19.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

İçişleri Bakanlığı: 27 Haziran Pazar günü YKS'ye girecek adaylar ve refakatçileri ile sınav görevlileri 05.00-19.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ

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İçişleri Bakanlığı: 27 Haziran Pazar günü YKS'ye girecek adaylar ve refakatçileri ile sınav görevlileri 05.00-19.00 saatleri arasında sokağa çıkma... - Haberler
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