İçişleri Bakanlığı: 27 Haziran Pazar günü YKS'ye girecek adaylar ve refakatçileri ile sınav görevlileri 05.00-19.00 saatleri arasında sokağa çıkma...
İçişleri Bakanlığı: 27 Haziran Pazar günü YKS'ye girecek adaylar ve refakatçileri ile sınav görevlileri 05.00-19.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.
İçişleri Bakanlığı: 27 Haziran Pazar günü YKS'ye girecek adaylar ve refakatçileri ile sınav görevlileri 05.00-19.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ