İçişleri Bakanlığı: 27 bin 828 kişiye idari işlem yapıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İçişleri Bakanlığı: 27 bin 828 kişiye idari işlem yapıldı

İçişleri Bakanlığı: 27 bin 828 kişiye idari işlem yapıldı
03.05.2020 21:46 | Son Güncelleme: 03.05.2020 21:46

İÇİŞLERİ Bakanlığı, "Sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı 30 Nisan Perşembe günü saat 24.00 ile 03 Mayıs Pazar günü saat 20.00 arasında karara uymayan toplam 27 bin 828 kişiye adli ya da idari işlem uygulanmıştır" açıklamasını yaptı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, "Sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı 30 Nisan Perşembe günü saat 24.00 ile 03 Mayıs Pazar günü saat 20.00 arasında karara uymayan toplam 27 bin 828 kişiye adli ya da idari işlem uygulanmıştır" açıklamasını yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 ilde 30 Nisan saat 24.00 itibarıyla başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının bugün gece saat 24.00'te sona ereceği hatırlatıldı. 31 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların evlerinde kalarak yüksek oranda uyum sağlandığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Buna karşılık 31 il için getirilen şehir giriş/çıkış kısıtlaması ve ülke genelinde 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımız ve 20 yaş altındaki çocuklarımız/ gençlerimizin sokağa çıkmalarına ilişkin kısıtlamalar (istisnalar hariç) ise aynı şekilde devam etmektedir. 31 ilimizdeki 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlarımız daha önceki kısıtlama kararlarında olduğu gibi 'evlerinde kalarak' yüksek bir oranda uyum sağlamıştır. Ancak az sayıda da olsa bahse konu kısıtlama kararına uymayan vatandaşımız olmuştur. Karara uymayan vatandaşlarımıza Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı 30 Nisan Perşembe günü saat 24.00 ile 03 Mayıs Pazar günü saat 20.00 arasında karara uymayan toplam 27 bin 828 kişiye adli ya da idari işlem uygulanmıştır. Ayrıca tüm ülke genelinde gerektiğinde Koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında,  il ve ilçelerde mülki idare amirleri başkanlığında umumi hıfzıssıhha kurullarınca yerleşim yerlerine ilişkin karantina kararları alınmakta ve bu kararlar titizlikle uygulanmaktadır."'54 İLDE 247 YERLEŞİM YERİNDE KARANTİNA KALDIRILMIŞTIR'Açıklamada, "Bugün saat 20.00 itibari ile 47 ilimizdeki; 1 ilçenin tamamında, 4 beldede, 61 mahallede, 61 köyde ve 6 mezra olmak üzere toplam 133 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanmaktadır. Karantina tedbiri uygulanan yerleşim yerindeki toplam nüfus 121.051'dir. Öte yandan 54 İldeki 247 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırılmıştır. Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tüm bu tedbirler sonuç vermeye başlamıştır, ancak bu sonuçlar asla rehavete neden olmamalıdır. Salgın tehlikesi henüz geçmiş değildir" ifadelerine yer verildi.'KOVİD-19 SALGININI HEP BİRLİKTE YENECEĞİZ'Ülke genelinde denetimlerin süreceği belirtilen açıklamada, "Emniyet ve jandarma birimlerince pazar yerleri, marketler/süpermarketler vb iş yerleri ile vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu meydan, cadde ve sokaklarda bu konudaki denetimlerimiz önümüzdeki hafta içi de yoğun bir şekilde devam edecektir. Vatandaşlarımıza tüm bu süreçte, göstermiş oldukları dayanışma, sabır ve fedakarlıktan dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz. Sağlıklı günlerde yeniden buluşmak için vatandaşlarımızın desteğine ihtiyacımız devam etmektedir. Kovid-19 salgınını hep birlikte yeneceğiz" ifadeleri kullanıldı.Yapılan açıklamada salgın ile mücadelede vatandaşlardan yapılması istenenler ise şu şekilde sıralandı: Toplu taşıma araçları ile seyahatlerde,Pazar yeri, market/süpermarket ve fırınlardan yapacakları alışverişlerinde,Fabrikalar, iş yerleri ile kamu kurum ve kuruluşları gibi toplu olarak bulunulan işyerlerinde,

Havaların sıcak olması nedeniyle park, bahçe, cadde, sokak, meydan gibi dış mekanlarda, Sosyal mesafeyi ve sosyal izolasyonu sağlamaları, ayrıca belirtilen alanlarda maske takma zorunluluğuna uymaya devam etmeleridir.

Haber: ANKARA, -


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Son dakika: İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu koronavirüsten hayatını kaybetti Haberler
Son dakika: İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu koronavirüsten hayatını kaybetti
Bebeğini kaçırıp boğazına bıçak dayayan baba, vurularak yakalandı Haberler
Bebeğini kaçırıp boğazına bıçak dayayan baba, vurularak yakalandı
Ömer Döngeloğlu'nun eşi Zeynep Döngeloğlu'nun vefat ettiği iddiaları yalanlandı Haberler
Ömer Döngeloğlu'nun eşi Zeynep Döngeloğlu'nun vefat ettiği iddiaları yalanlandı
Ambulans helikopterin tarlasına inmesine izin vermeyen kadına 3180 lira para cezası kesildi Haberler
Ambulans helikopterin tarlasına inmesine izin vermeyen kadına 3180 lira para cezası kesildi
Gaziantep'te 2 milyon lira ödenerek 200 bakkaldaki veresiye defterleri alındı Haberler
Gaziantep'te 2 milyon lira ödenerek 200 bakkaldaki veresiye defterleri alındı
Son Dakika: 3 günlük sokağa çıkma yasağında 27 bin 828 kişiye ceza kesildi Haberler
Son Dakika: 3 günlük sokağa çıkma yasağında 27 bin 828 kişiye ceza kesildi
Atatürk Havalimanı'ndan 17/35 pistlerinin devre dışı bırakıldığı resmen ilan edildi
Atatürk Havalimanı'ndan 17/35 pistlerinin devre dışı bırakıldığı resmen ilan edildi
İlahiyatçı Döngeloğlu'nun ölümünden önce verdiği son vaaz paylaşım rekorları kırıyor
İlahiyatçı Döngeloğlu'nun ölümünden önce verdiği son vaaz paylaşım rekorları kırıyor
Samsun'da akşam ezanı 1 saat erken okundu
Samsun'da akşam ezanı 1 saat erken okundu
Jeofizik Uzmanı 5 riskli ili açıklayıp uyardı: 7 şiddetinin üzerinde deprem bekliyoruz
Jeofizik Uzmanı 5 riskli ili açıklayıp uyardı: 7 şiddetinin üzerinde deprem bekliyoruz
Okullar 1 Haziran'da açılacak; 8. ve 12. sınıf öğrencileri gidecek
Okullar 1 Haziran'da açılacak; 8. ve 12. sınıf öğrencileri gidecek
Komşusunun tarlasını süren sağlık çalışanı, traktörün su kanalına devrilmesi sonucu hayatını kaybetti
Komşusunun tarlasını süren sağlık çalışanı, traktörün su kanalına devrilmesi sonucu hayatını kaybetti
İtalya ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle bir günde 489 kişi öldü
İtalya ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle bir günde 489 kişi öldü
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Koronanın Wuhan'daki laboratuvarda yapıldığına dair kanıtlar var
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Koronanın Wuhan'daki laboratuvarda yapıldığına dair kanıtlar var
Tır ile çarpışan kamyonda sıkışan sürücü, hayatını kaybetti
Tır ile çarpışan kamyonda sıkışan sürücü, hayatını kaybetti
Batman'da bir evi böcekler istila etti
Batman'da bir evi böcekler istila etti
ABD'de koronavirüs sebebiyle son 24 saatte bin 711 kişi daha hayatını kaybetti
ABD'de koronavirüs sebebiyle son 24 saatte bin 711 kişi daha hayatını kaybetti
Barcelona, koronavirüsten dolayı Luis Suarez ve Griezmann ile yollarını ayırıyor
Barcelona, koronavirüsten dolayı Luis Suarez ve Griezmann ile yollarını ayırıyor
Fenerbahçe'de kiralık oynayan Garry Rodrigues, Al İttihad'a geri dönüyor
Fenerbahçe'de kiralık oynayan Garry Rodrigues, Al İttihad'a geri dönüyor
Kalp krizi geçiren hastayı almak için gelen helikopterin, tarlasına inmesine izin vermedi
Kalp krizi geçiren hastayı almak için gelen helikopterin, tarlasına inmesine izin vermedi
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ozornwafor ve Sekidika'nın kiralanmasını istiyor
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ozornwafor ve Sekidika'nın kiralanmasını istiyor
Tottenham Teknik Direktörü Mourinho: Bayern Münih mağlubiyetinden sonra arabanın içinde saatlerce ağladım
Tottenham Teknik Direktörü Mourinho: Bayern Münih mağlubiyetinden sonra arabanın içinde saatlerce ağladım
Arjantin efsanesi Crespo: Parma formasıyla Galatasaray'a karşı oynadığım maçı unutamıyorum
Arjantin efsanesi Crespo: Parma formasıyla Galatasaray'a karşı oynadığım maçı unutamıyorum
Beşiktaşlı eski futbolcu Hugo Almeida: Fikret Orman beni kandırdı
Beşiktaşlı eski futbolcu Hugo Almeida: Fikret Orman beni kandırdı
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Türkiye'de 36 bin hayalet taşıyıcı olabilir
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Türkiye'de 36 bin hayalet taşıyıcı olabilir
İki kez polis uygulama noktasından kaçan sürücüye 10 bin lira ceza kesildi
İki kez polis uygulama noktasından kaçan sürücüye 10 bin lira ceza kesildi
Süper Piyango'nun 25 Nisan çekilişinde son hane küresinden 2 top düştü, çekiliş iptal edilmedi
Süper Piyango'nun 25 Nisan çekilişinde son hane küresinden 2 top düştü, çekiliş iptal edilmedi
Haftalar sonra ortaya çıkan Kim Jong-un, Güney Kore sınırına ateş açarak ilk hamlesini yaptı
Haftalar sonra ortaya çıkan Kim Jong-un, Güney Kore sınırına ateş açarak ilk hamlesini yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan darbe imalarıyla ilgili dikkat çeken mesaj: Allah'a can, milletimize hizmet borcumuzdan başka kimseye eyvallahımız yoktur
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan darbe imalarıyla ilgili dikkat çeken mesaj: Allah'a can, milletimize hizmet...
16 yaşındaki çocukların güvercin tartışması kanlı bitti: 1 ölü
16 yaşındaki çocukların güvercin tartışması kanlı bitti: 1 ölü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Donald Trump Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Mfö Özkan Uğur Ebru Gündeş Acun Ilıcalı
Spor Ozan Tufan Arda Turan Lionel Messi Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kaza Kadın Samsun Fenerbahçe
Şu an buradasınız: İçişleri Bakanlığı: 27 bin 828 kişiye idari işlem yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.5.2020 22:16:15. #1.15#
title