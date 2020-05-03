İçişleri Bakanlığı: 27 bin 828 kişiye adli ya da idari işlem yapıldı

İçişleri Bakanlığı, 31 ilde uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların yüksek oranda uyum sağladığını, kısıtlamayı ihlal eden 27 bin 828 kişiye adli ya da idari işlem uygulandığını duyurdu.