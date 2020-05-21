İçişleri Bakanlığı: 258 bin 651 kişiye 'seyahat' izni verildi
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İçişleri Bakanlığı: 258 bin 651 kişiye 'seyahat' izni verildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 65 yaş ve üzeri vatandaşların yaptığı seyahat izni başvurularında, refakatçileri ile birlikte 258 bin 651 kişiye izin verildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı: 258 bin 651 kişiye 'seyahat' izni verildi
21.05.2020 20:56 | Son Güncelleme: 21.05.2020 20:56

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 65 yaş ve üzeri vatandaşların yaptığı seyahat izni başvurularında, refakatçileri ile birlikte 258 bin 651 kişiye izin verildiğini duyurdu. 

Bakanlığın Twitter hesabında yer alan açıklamada, "Bugün saat 17.30 itibariyle, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın, e-Devlet, İçişleri Bakanlığı, e-Başvuru sistemi ve Alo 199 Vefa Destek Hattı üzerinden; seyahat izin başvurularıyla, yanlarındaki refakatçileri dahil izin verilen kişi sayısı, 258 bin 651'dir" denildi. 

Haber:  ANKARA,


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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