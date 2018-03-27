İçişleri Bakanlığı: "23 Terörist Etkisiz Hale Getirildi"

İçişleri Bakanlığı, yurt içinde son 24 saatte yapılan operasyonlarda 23 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Son 24 saatte iç güvenlik birimlerimizce yapılan operasyonlarda; Hatay Amanoslar'da 11, Tunceli'de 7, Mardin Dargeçit'te 3, Batman Sason'da 2 olmak üzere toplam 23 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. - ANKARA