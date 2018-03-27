İçişleri Bakanlığı: "23 Terörist Etkisiz Hale Getirildi"

İçişleri Bakanlığı: "23 Terörist Etkisiz Hale Getirildi"

İçişleri Bakanlığı, yurt içinde son 24 saatte yapılan operasyonlarda 23 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı:

İçişleri Bakanlığı, yurt içinde son 24 saatte yapılan operasyonlarda 23 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Son 24 saatte iç güvenlik birimlerimizce yapılan operasyonlarda; Hatay Amanoslar'da 11, Tunceli'de 7, Mardin Dargeçit'te 3, Batman Sason'da 2 olmak üzere toplam 23 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. - ANKARA

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