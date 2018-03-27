İçişleri Bakanlığı: 23 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, son 24 saatte iç güvenlik birimlerince yapılan operasyonlarda; Hatay Amanoslar'da 11, Tunceli'de 7, Mardin Dargeçit'te 3, Batman Sason'da 2 olmak üzere toplam 23 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. - Ankara