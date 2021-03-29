İçişleri Bakanlığı: Kısıtlamaları ihlal eden 21 bin 495 kişi hakkında işlem yapıldı

İçişleri Bakanlığı, 22-29 Mart'taki sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan 21 bin 495 kişi hakkında adli ya da idari işlem yapıldığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, 22-29 Mart'taki sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan 21 bin 495 kişi hakkında adli ya da idari işlem yapıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınıyla mücadelede kontrollü normalleşme dönemine geçildiği hatırlatılarak, illerin vaka sayılarına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek şeklinde risk gruplarına ayrıldığı ve tedbirlerin buna göre belirlendiği kaydedildi.

Yeni süreçte ülke genelinde hafta içi sokağa çıkma kısıtlamasının 21.00-05.00 saatlerinde devam ettiği, hafta sonları düşük ve orta risk grubundaki illerde 21.00-05.00 saatlerinde, yüksek ve çok yüksek risk grubundaki illerde ise cuma 21.00'den cumartesi 05.00'e kadar ve cumartesi 21.00'de başlayıp pazar gününün tamamını kapsayacak, pazartesi 05.00'te bitecek şekilde uygulandığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda 22-29 Mart tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 21 bin 495 kişiye adli ya da idari işlem uygulanmıştır. Salgınla mücadelemiz sona erip tam normalleşme sürecine geçinceye kadar temizlik, maske ve mesafe olmak üzere diğer kurallara uymayı sürdürmeliyiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur