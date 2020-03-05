İçişleri Bakanlığı 2020 Şubat Ayı Bilgilendirme Toplantısı

05.03.2020 13:34 | Son Güncelleme: 05.03.2020 13:34

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, sınır dışı edilen yabancı terörist savaşçılara (YTS) ilişkin, "Bugün sınır dışı ettiğimiz Avustralyalı yabancı terörist sayısı dahil, 273 toplam. Bu konudaki kararlı süreç devam ediyor. Herkes kendi ülkesine gidecek. Burası kimsenin ne oteli ne açık cezaevi. Herkes kendi vatandaşına sahip çıkacak." dedi.

Çataklı, Bakanlık faaliyetleriyle ilgili İçişleri Bakanlığında aylık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Elazığ ve Malatya'daki deprem sonrası çalışmalara ilişkin bilgi veren Çataklı, Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar ve AFAD tarafından bölgeye 136 milyon 500 bin lira yardım gönderildiğini söyledi.

Çataklı, Elazığ genelinde yıkık, acil yıktırılacak, ağır ve orta hasarlı 38 bin 748 bağımsız bölüm, Malatya genelinde de 12 bin 607 bağımsız bölüm bulunduğunu ve bunlarla ilgili sürecin işlediğini belirtti.

Geçici barınma için Elazığ'da konteyner kentlere 4 bin 798, köylere de 225 konteyner gönderdiklerini anlatan Çataklı, Malatya'da da aynı dönemde 416 konteyner sağlandığını dile getirdi.

Çataklı, şunları kaydetti:

"Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası bölgeye 29 bin 934 çadır, 75 bin 142 yatak, 215 bin 300 battaniye, yaklaşık 29 ton kömür, 600 ton odun, 53 bin 2 soba ve ısıtıcı gönderdik. Yine 122 bin 438 gıda kolisi, 61 bin 200 alışveriş kartı, 105 bin 967 kıyafet, 178 bin 438 hijyen malzemesi ve bebek bezi dağıtımı da gerçekleştirildi.

İnşaatlar başladıktan 15 gün sonra da konteynerlere vatandaşlarımızı yerleştirmeye başladık ve oldukça kısa bir süre içinde gerçekleşmiş oldu. Elazığ'da 238 iş yeri dahil 4 bin 490 kişiye 22 milyon 529 bin 509 lira, Malatya'da da 7 iş yeri dahil 3 bin 222 kişiye 19 milyon 505 bin 500 lira olmak üzere toplam 7 bin 712 kişiye 42 milyon 35 bin lira nakdi yardım gerçekleştirdik. 500'den fazla aile Elazığ'da konteynerlere yerleştirildi ve bu çalışmalar devam ediyor."

Van'da şu ana kadarki tespitlere göre İran'daki depremden etkilenen 2 bin 289 bina, 890 ahır ve 22 ticarethane bulunduğunu ifade eden Çataklı, bölgeye 2 bin 680 aile ve 20 genel maksat çadırı, 616 yatak, 6 bin 120 battaniye, 3 bin 288 ısıtıcı ve soba, 360 uyku seti ve 3 milyon 847 bin 500 lira nakdi yardım gönderdiklerini anlattı.

Menice, ailesine kavuştu

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çataklı, ailesiyle Yunanistan'a geçtikten sonra güvenlik güçlerince yakalanan ve başka bir sığınmacı grubuyla Türkiye'ye gönderilen 10 yaşındaki Afgan Menice Arapladı'nın, Edirne'de, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünde ailesiyle buluşturulduğunu dile getirdi.

Yunanistan'a geçişler

Sığınmacıların Yunanistan'a geçişlerine ilişkin güncel verileri de basın mensuplarıyla paylaşan Çataklı, "Saat 09.00 itibarıyla 138 bin 647 kişi Yunanistan tarafına Edirne'de karadan geçmiş durumda. Burada bir ayrıntıyı da ifade etmek lazım, bunlar Yunanistan'a geçenler." diye konuştu.

Sınır kapısında bekleyen 5-6 bin kişilik grubun sayıya dahil olmadığını söyleyen Çataklı, "Onlar, 'Sınır kapısı açılacak, Yunanistan tarafı açacak, Birleşmiş Milletler bize koruma sağlayacak ve biz buradan geçeceğiz.' diye o kapıda bekleyenler yoksa verdiğimiz rakam, kara sınırından Yunanistan tarafına geçen sayıdır." dedi.

Uluslararası uyuşturucu operasyonu

Hollanda'nın iş birliğiyle 5 ülkede eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendiğinin hatırlatılması üzerine Çataklı, şunları kaydetti:

"Bu çalışma uzun süredir devam ediyor aslında. Son dönemde ülkemizin doğusundaki bazı ülkelerde Batı ülkelerine uyuşturucu gönderen bir organizasyon olduğunun anlaşılması üzerine emniyet birimlerimiz, Hollanda makamlarıyla iş birliğine geçiyorlar. Bu iş birliği sonucunda müşterek, eş zamanlı operasyonlar yürütülüyor. Bu kapsamda Türkiye'de 55 kilogram, Hollanda'da 171 kilogram, Almanya'da 703 kilogram, Kazakistan'da 1 ton 105 kilogram, Polonya'da 150 kilogram olmak üzere toplam 2 ton 384 kilogram eroin ele geçiriliyor.

Yine bu kapsamda ülkemizde 8 kişi, Almanya'da 5 kişi, Polonya'da 1 kişi gözaltında, adli süreç devam ediyor."

Ülkelerine gönderilen yabancı terörist savaşçılar

Ülkelerine gönderilen yabancı terörist savaşçılarla ilgili soru üzerine de Çataklı, 11 Kasım'dan itibaren sayının 273'e ulaştığını, bugün de bir Avustralyalıyı sınır dışı ettiklerini söyledi.

Çataklı, "Bugün sınır dışı ettiğimiz Avustralyalı yabancı terörist sayısı dahil, 273 toplam. Bu konudaki kararlı süreç devam ediyor. Herkes kendi ülkesine gidecek. Burası kimsenin ne oteli ne açık cezaevi. Herkes kendi vatandaşına sahip çıkacak." diye konuştu.

(Bitti)

Kaynak: AA