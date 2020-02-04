İçişleri Bakanlığı 2020 Ocak Ayı Bilgilendirme Toplantısı

04.02.2020 13:08 | Son Güncelleme: 04.02.2020 13:08

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, evden hırsızlık olaylarının ülke genelinde 5 bin 932'den yüzde 23 azalışla 4 bin 567'ye düşürüldüğünü söyledi.

Çataklı, bakanlık faaliyetleriyle ilgili aylık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Asayiş verilerine ilişkin değerlendirme yapan Çataklı, 2019-2020 yıllarının Ocak ayları mukayese edildiğinde oto hırsızlığı olaylarının 701'den 520'ye, otodan hırsızlık 3 bin 831'den 2 bin 428'e kapkaç olaylarının 357'den 220'ye iş yerinden hırsızlık olaylarının ise 4 bin 183'ten 3 bin 254'e düşürüldüğünü belirtti.

Evden hırsızlık olayları

İsmail Çataklı evden hırsızlık olaylarının, Ankara'da 261'den 102'ye, İstanbul'da 1452'den 1007'ye, İzmir'de 281'den 211'e gerilediğini aktardı.

Çataklı, evden hırsızlık olaylarına ilişkin "Ülke genelinde 5 bin 932'den yüzde 23 azalışla 4 bin 567'ye düşürülmüştür." ifadesini kullandı.

"Türkiye geneli narkotik uygulaması", "Türkiye güven huzur uygulaması", "İhbarlı kırmızı ışık ve cep telefonu denetimi" ve "Duman operasyonu" olmak üzere 4 güven ve huzur uygulaması yapıldığını hatırlatan Çataklı, denetimlerde 935 bin 399 kişinin kontrol edildiğini, 4 bin 587 aranan şüphelinin de yakalandığı bilgisini verdi.

Uygulamalar kapsamında 323 bin 551 aracın kontrol edildiğini, 26 bin 390 araca işlem uygulandığını, 2 bin 26 aracın ise trafikten men edildiğini dile getiren Çataklı, 72 bin 398 umuma açık yerin denetlendiğini, bunlardan 4 bin 783'üne ise işlem yapıldığını anlattı.

Siber suçlarla mücadelede

Terör suçları kapsamında bu yılın ocak ayında 4 bin 539 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapıldığına değinen Çataklı, tespit edilen 2 bin 337 kişi hakkında yasal işlem gerçekleştirildiğini bildirdi.

Çataklı, düzensiz göçle mücadele çalışmalarında 4 bin 67'si denizlerde olmak üzere 19 bin 713 düzensiz göçmen yakalandığını, 513 organizatörün gözaltına alındığını, bunların 91'inin ise tutuklandığını söyledi.

Türkiye'deki Suriyelilere ilişkin de bilgi veren Çataklı, ülkesine geri dönen Suriyeli sayısının 396 bin 961, bugün itibarıyla Türkiye'de Suriyeli sayısının ise 3 milyon 576 bin 344 olarak kayıtlara geçtiğine işaret etti.

Trafik kazaları

İsmail Çataklı, ocak ayında meydana gelen 104 ölümlü trafik kazasında 115 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 bin 453 yaralanmalı trafik kazasında ise 18 bin 683 kişinin yaralandığını dile getirdi.

Çataklı, ocak ayında meydana gelen ölümlü trafik kazasının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17, hayatını kaybeden sayısının ise yüzde 25 azaldığına dikkati çekti.

Bekçiler

Çarşı ve mahalle bekçilerinin Osmanlı döneminde itibaren var olan tarihi bir müessese olduğunun altını çizen Çataklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlk çıkan kanuna göre çarşı mahalle bekçileri, esasen yerel bir yapılanma, il özel idareleri bünyesinde istihdam edildiklerini görüyoruz. 1976'da il özel idarelerinin kadrolarından Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarına alındığını görüyoruz. 2008'de de 5757 Sayılı Kanun ile biliyorsunuz yardımcı hizmetler sınıfındalardı ondan sonra da Emniyet hizmetleri sınıfına alındığını görüyoruz. Yani birincisi, bekçilik ayrı bir teşkilat, ayrı bir kolluk birimi değil tam aksine tarihi süreç, yerelde oluşturulmuş bir yapının Emniyet Teşkilatı bünyesine katıldığını gösteriyor."

1995-2016 yılları arasında bekçi alımı yapılmadığına değinen İsmail Çataklı, "FETÖ'den ihraçlar nedeniyle ortaya çıkan durumun neden olabileceği sorunları da gidermek adına bu müesseseyi yeniden canlandırdık ve alımlar yaptık." diye konuştu.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü Çataklı, 30 bine yakın bekçi kadrosu bulunduğunu bunlardan 21 bin 292'sinin dolu, 8 bin 242'sinin ise işlemlerine devam edildiğini belirtti.

Bekçilerin eğitim ve öğretim durumlarına ilişkin de bilgi veren Çataklı, şunları söyledi:

"Burada önemli bir fark daha var, önceden ilkokul mezunu yeterliydi çarşı mahalle bekçisi olabilmek için. 2016'dan sonra aldığımız 19 bin 706 görev başındaki arkadaşımızdan 12 bini yani yüzde 60'ı lise mezunu, 3 bin 137'si yüksekokul mezunu yani yüzde 15,91'ine karşılık geliyor. Yüzde 20'si yani 3 bin 943'ü lisans, binde 15'i de yüksek lisans mezunu. Yani eğitim seviyesinin hızla yükseldiğini görüyoruz. Lise mezunu altında alım yapmadık. Zaten bildiğiniz gibi polis memurlarımız arasında da lise mezunları vardır. Bu arkadaşlarımız özellikle 2016'dan sonra yoğun bir şekilde istihdam edildiler, o dönemdeki personel ihtiyacımızın da giderilmesinin yanında başta uyuşturucuyla mücadele, asayiş olayları, hırsızlık dahil asayiş olayları alanında çok önemli katkılar ortaya koydular."

Çarşı ve mahalle bekçilerinin gün batımından gün doğumuna kadar görev yaptığını anımsatan Çataklı, "Şu anda göreve başlayan bekar bir bekçimizin aldığı rakam lise mezunu ise 4 bin 527 lira, lisans mezunu ise 4 bin 534 lira." dedi.

İsmail Çataklı, çarşı ve mahalle bekçilerinin ayrı bir kolluk teşkilatı olmadığını, tam aksine illerde ayrı bir birim şeklinde oluşturulmuş bir idari yapının Emniyet Teşkilatı bünyesine alındığını sözlerine ekledi.

(Bitti)

Kaynak: AA