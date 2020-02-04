İçişleri Bakanlığı 2020 Ocak Ayı Bilgilendirme Toplantısı

04.02.2020 12:16 | Son Güncelleme: 04.02.2020 12:16

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, iç güvenlik operasyonları çerçevesinde ocak ayında düzenlenen 7 bin 998 operasyonda 88 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Çataklı, bakanlık faaliyetleriyle ilgili İçişleri Bakanlığı'nda aylık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Elazığ'daki deprem sonrası İstanbul'da toplantı yaptıklarını hatırlatan Çataklı, ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kısa sürede bölgeye giderek, çalışmaları yerinde takip ettiğini söyledi. Bu süreçte kendilerinin de AFAD'da çalıştıklarını belirterek, müdahale, koordinasyon ve ihtiyaçların karşılanmasında hızlıca tedbir aldıklarını anlattı.

Ekiplerin, özellikle enkazdan canlı çıkarmada çok başarılı olduğunu, ayrıca Türk milletinin birlik, beraberlik ve yardımlaşma örneği ortaya koyduğunu ifade eden Çataklı, kargaşaya neden olmaması için yardımların AFAD koordinesinde yapıldığını dile getirdi.

Terörle mücadele

Bölücü terör örgütünün sahadaki tüm kırıntılarını temizlemek için operasyonların aralıksız devam ettiğini belirten Çataklı, iç güvenlik operasyonları çerçevesinde ocak ayında 7 bin 998 operasyonda, 88 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Çataklı, operasyonlarda etkisiz hale getirilen (40 sağ/yaralı, 48 teslim) teröristlerden 45'inin PKK/KCK, 43'ünün ise DEAŞ mensubu olduğu bilgisini verdi.

Ayrıca terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 2 bin 632 şüphelinin (PKK/KCK 605, FETÖ/PDY 1.768, DEAŞ 206, aşırı sol 53) gözaltına alındığını aktaran Çataklı, bunlardan 411'inin tutuklandığını söyledi. Yapılan operasyonlar sonucu 99 sığınak/barınak/mağaranın kullanılamaz hale getirildiğini belirten Çataklı, 54 silah, 15 adet mayın/EYP, 40 el bombası, 889 kilo patlayıcı, 7 bin 940 adet muhtelif mühimmat ele geçirildiğini vurguladı.

Kapan operasyonları hakkında da bilgi veren Çataklı, terörün yurt içinde tamamen sonlandırılması amacıyla 8 Ocak'ta başlayan operasyonlara 5 ayrı bölgede 256 tim, 3 bin 900 personel ile devam edildiğini bildirdi. Çataklı, bu kapsamda, 19 iş birlikçinin gözaltına alındığını belirterek, operasyonlarda 94 mağara/sığınağın imha edildiğini, 17 silah, 7 bin mühimmat, 40 EYP, 6 ton 600 kilo patlayıcı, 25 el bombası ile çok miktarda gıda/yaşam malzemesi ile EYP yapımında kullanılan malzemenin yakalandığını bildirdi.

Sonbahar/kış operasyonları

Kış üslenmesinin önlenmesi amacıyla 1 Ekim 2019-15 Nisan 2020 döneminde, önceden tespiti yapılan 292 barınma bölgesine 29 ilde, 7 bin 732 operasyon planlandığını anlatan Çataklı, "Sonbahar/kış operasyonları kapsamında, 3 bin 14 operasyonda 457 terörist etkisiz hale getirildi." ifadesini kullandı.

Çataklı, söz konusu operasyonlarda 538 sığınak/depo/barınağın imha edildiğini, 282 uzun namlulu silah, 54 roketatar/havan/lav, 197 tabanca/tüfek, 207 adet mayın/EYP, 489 el bombası, 9 ton 851 kilo patlayıcı, 1809 fünye, 102 bin 425 mühimmat ile çok miktarda gıda ve yaşam malzemesinin ele geçirildiğini söyledi.

Uyuşturucu ile mücadele

Uyuşturucu ile mücadeleye yönelik yapılan çalışmalar hakkında da bilgi veren Çataklı, "14 bin 759 operasyonda, 20 bin 403 kişi gözaltına alındı. 2 bin 9 kişi tutuklandı. Operasyonlarda, 7 ton 828 kilo esrar, 81 kilo skunk, 750 kilo eroin, 14 kilo kokain, 25 kilo afyon, 33 kilo sentetik kannabinoid (bonzai), 205 kilo metamfetamin, 2 milyon 666 bin 140 ectasy, 94 bin 864 captagon, 3 milyon 86 bin 570 sentetik ecza ile 756 kök keneviri ele geçirildi." dedi.

Kaçakçılık ile mücadele kapsamında, 2 bin 333 operasyonda 3 bin 304 kişinin gözaltına alındığını bunlardan 37'sinin tutuklandığını belirten Çataklı, yapılan operasyonlarda, 676 bin 237 litre kaçak akaryakıt ve 1 milyon 120 bin 587 paket kaçak sigaranın ele geçirildiğini kaydetti.

(Sürecek)

Kaynak: AA