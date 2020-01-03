İçişleri Bakanlığı 2019 Aralık Ayı Bilgilendirme Toplantısı

03.01.2020 17:04 | Son Güncelleme: 03.01.2020 17:04

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, aralık ayında 3'ü sözde üst düzey 211 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Çataklı, bakanlık faaliyetleriyle ilgili aylık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Bakanlık koordinesindeki güvenlik güçleri tarafından geçen yıl iç güvenlik operasyonlarıyla kırsalda 117 bin 37, şehirlerde ise tüm terör örgütlerine yönelik 24 bin 169 olmak üzere 141 bin 206 operasyon yapıldığını belirten Çataklı, bu operasyonlarda terör örgütlerine yardım, yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 52 bin 697 terör, 215 bin 415 uyuşturucu, 33 bin 121 kaçakçılık suçlarından ve 8 bin 996 düzensiz göçle mücadele kapsamında olmak üzere 310 bini aşkın kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Çataklı, geçen yıl yurt içinde Terörden Arananlar listesinde 13 kırmızı, 8 mavi, 2 yeşil, 19 turuncu, 92 gri kategoride ve 15 liste dışı

olmak üzere 149 sözde üst düzey teröristin de aralarında bulunduğu 1694 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Bu teröristlerden 483'ünün ölü, 695'inin sağ, 5'inin yaralı ele geçirildiğini ve 511'inin ise teslim olduğunu ifade eden Bakan Yardımcısı Çataklı, yapılan operasyonlarda bin 512 sığınak/barınak/mağaranın kullanılamaz hale getirildiğini kaydetti.

Operasyonlarda 1667 silah (967'si ağır), 1125 el bombası, 45,8 ton patlayıcı madde (3.3 tonu plastik patlayıcı), 662 EYP/mayının imha edildiğini aktaran Çataklı, 314 bin 484 muhtelif mühimmatın da ele geçirildiği bilgisini verdi.

Terörle mücadele

Bakan Yardımcısı Çataklı, "Aralık ayında yeşil, turuncu ve gri kategorideki 3'ü sözde üst düzey, 211 terörist etkisiz hale getirildi. Bunlardan 20'si ölü, 116'sı sağ/yaralı olarak etkisiz hale getirildi, 75'i de teslim oldu. Kasım ayında 141 olan etkisiz terörist sayısında yüzde 50 artış sağlandı." dedi.

Bölücü terör örgütünün kış üstlenmesini engellemek ve bölgedeki teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için 19 Ağustos'ta başlatılan Kıran Operasyonlarının 11 farklı bölgede devam ettiğini anımsatan İsmail Çataklı, "Kıran operasyonları kapsamında, 1'i turuncu 3'ü gri kategoride aranan toplam 144 terörist etkisiz hale getirildi." diye konuştu.

Bu teröristlerden 4'ünün ölü ele geçirildiğini dile getiren Çataklı, 87 işbirlikçinin yakalandığını, 426 mağara/sığınağın imha edildiğini, 209 silah ile birlikte çok sayıda mühimmat ve çok miktardaki gıda/yaşam malzemesinin ele geçirildiğini aktardı.

Uyuşturucuyla mücadele

Çataklı, terör örgütlerinin en önemli finans kaynaklarından uyuşturucu ile mücadelenin İçişleri Bakanlığının 2019'da üzerinde durduğu bir diğer konu olduğuna işaret etti.

Geçen yıl yapılan 147 bin 791 uyuşturucu operasyonunda 215 bin 411 kişinin gözaltına alındığını, 24 bin 931 kişinin tutuklandığını bildiren Bakan Yardımcısı Çataklı, 64 ton 487 kilo esrar, 23 ton 815 kilo Skunk, (geçen yıla göre yüzde 119 artış), 18 ton 269 kilo eroin, bin 362 kilo kokain (geçen yıla göre yüzde 17 artış), 799 kilo afyon (geçen yıla göre yüzde 72 artış), 626 kilo sentetik kannabinoid, bin 15 kilo metamfetamin (geçen yıla göre yüzde 109 artış), 7 milyon 96 bin 305 adet ectasy, 10 milyon 979 bin 82 adet captagon, 1 milyon 957 bin 422 adet sentetik ecza ve 42 milyon 275 bin 94 kök kenevir ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Geçen yıl aralık ayında uyuşturucuyla mücadele kapsamında 15 bin 249 operasyon yapıldığını anlatan Çataklı, bu operasyonlarda 21 bin 324 kişinin gözaltına alındığını ve 2 bin 7 kişinin de tutuklandığını, operasyonlarda 3 ton 883 kilogram esrar, 681 kilogram skunk, 709 kilogram eroin, 18,5 kilogram kokain ele geçirildiğini söyledi.

Kaçakçılıkla mücadele

Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, 2019'da kaçakçılıkla mücadele kapsamında 20 bin 648 operasyon düzenlendiğini, 33 bin 475 kişinin gözaltına alındığını ve 545 kişinin tutuklandığını, 11 milyon 786 bin 902 paket kaçak sigara, 7 milyon 211 bin 832 litre kaçak akaryakıt ele geçirildiğini belirtti.

Şehirlerde çarşı ve mahalle bekçilerinin etkinliğinin artması, sokakta polisin ve jandarmanın görünürlüğünün artması ve ülke genelinde yapılan eş zamanlı uygulamalarla 2019'da asayiş olaylarında ciddi bir düşüş olduğuna dikkati çeken Çataklı, sözlerine şöyle devam etti:

"2018-2019 asayiş verileri değerlendirildiğinde mal varlığına karşı işlenen suçlardan; oto hırsızlığı olaylarında 10 bin 790'dan yüzde 36 azalışla 6 bin 909'a, otodan hırsızlık 48 bin 227'den yüzde 31 azalışla 33 bin 428'e, kapkaç olayları 4 bin 470'ten yüzde 22 azalışla 3 bin 468'e, iş yerinden hırsızlık 46 bin 593'ten yüzde 12 azalışla 40 bin 997'ye düştü. Günlük ortalama evden hırsızlık olayları, ülke genelinde 202'den yüzde 15 azalışla 171'e, İstanbul'da 55'ten yüzde 27 azalışla 40'a, Ankara'da 11'den yüzde 55 azalışla 5'e, İzmirde 9'dan yüzde 22 azalışla 7'ye düşmüştür."

Huzur Güven Uygulamaları

Ülke genelinde geçen yıl 24'ü asayiş, 1'i narkotik, 2'si kaçakçılık ve 6'sı trafik olmak üzere 33 "Huzur Güven Uygulaması" yapıldığını anımsatan Çataklı, bu uygulamalarda 11 milyon 336 bin 914 kişinin, 529 bin 914 iş yeri/günübirlik ev ile 3 milyon 195 bin 121 aracın kontrol edildiğini söyledi.

Uygulamalarda 31 bin 278 kişiye, 6 bin iş yeri/günübirlik ev ile 90 bin 612 araca cezai işlem gerçekleştirildiğini ifade eden Çataklı, 39 bin 44 aranan kişinin, 471 kayıp eşya ve 5 bin 154 aracın yakalandığını, 262 tabanca, 349 av tüfeği ile 7 bin 542 merminin ele geçirildiğini kaydetti.

Siber suçlarla mücadele

Çataklı, şöyle devam etti:

"Terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 53 bin 814 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 24 bin 224 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır."

Trafik çalışmaları

Türkiye'nin, bulunduğu coğrafya ve komşu ülkelerde yaşanan ekonomik, siyasal gelişmeler nedeniyle düzensiz göç akınının hedefi konumunda olduğuna dikkati çeken Çataklı, bakanlık olarak Türkiye'yi yasa dışı yollardan gelip Avrupa'ya geçmek isteyen göçmenlerin hedefi haline getirmemek için karada ve denizde geçen yıl yoğun güvenlik önlemleri aldıklarını vurguladı.

Çataklı, düzensiz göçle mücadele kapsamında alınan önlemlerle ilgili şu bilgileri verdi:

"60 bin 802'si denizlerde olmak üzere toplam 454 bin 662 düzensiz göçmen yakalandı. Geçen yıla göre yüzde 70 artış gerçekleşti. Düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt içine girmesine ve yurt dışına çıkmasına aracılık eden 8 bin 996 organizatör gözaltına alındı. Gözaltılarda geçen yıla göre artış yüzde 43 olmuştur. Ayrıca ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı 373 bin 592 olurken bugün itibariyle ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı 3 milyon 571 bin 30'dur."

Trafik konusuna geçen yıl büyük hassasiyet gösterdiklerini aktaran Çataklı, trafikte yaya unsuruna dikkat çekmeye çalıştıklarını, 2019 yılının "Trafikte yaya öncelikliği" dedikleri bir yıl olduğunu bildirdi.

Çataklı, geçen yılın trafikte kurallara uymanın, denetimin, eğitimin ne kadar önemli olduğunu anlattıkları bir yılın olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

"Tüm bu çabalarımızın olumlu sonuçları da istatistiklere yansıdı. Tabii bu bizim için yeterli mi? Tabii ki değil. Yeni yılda da trafik konusundaki çalışmalarımız artarak devam edecek. 2019 içerisinde meydana gelen 2 bin 101 ölümlü trafik kazasında 2 bin 524 kişi kaza yerinde hayatını kaybetmiş, 172 bin 507 yaralamalı trafik kazasında 285 bin 710 kişi yaralanmış, yayaların karıştığı kazalarda ise 385 kişi hayatını kaybetmiştir. 2019 yılında toplam, 2 bin 101 ölümlü trafik kazası, 2018 yılında 2 bin 706 oldu. Geçen yıla göre yüzde 22 azalış görüldü. Geçen yıl 2 bin 524 kişi hayatını kaybederken bu rakam 2018 yılında 3 bin 368 kişiydi, geçen yıla göre yüzde 25 azalış oldu. 2019 yılında meydana gelen 172 bin yaralamalı trafik kazası bir önceki yıla göre yüzde 6, 285 bin 710 yaralı sayısı önceki yıla oranla yüzde 8 azalmıştır."

Nissan'ın eski CEO'su Ghosn'un Lübnan'a kaçması

Bir gazetecinin Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un Lübnan'a kaçması üzerine başlatılan soruşturmanın hangi aşamada olduğunu sorması üzerine Bakan Yardımcısı Çataklı, şu yanıtı verdi:

"Esasen bu meselenin başlangıcı Japonya. Sorunun kaynağını orası teşkil ediyor. Japonya'dan Türkiye'de transit olarak kullanmak üzere Lübnan'a bir giriş olduğu anlaşılıyor. İstanbul'da da, havalimanında kargo bölümünde bir transferin olduğu anlaşılıyor yapılan çalışmalarda. Konuyla ilgili İstanbul Valiliğimizin kısa bir açıklaması da olmuştu. Adli süreç devam ediyor ve gözaltına alınanlar da var. İçişleri Bakanlığı olarak bize düşen görev bakımından hem olayın bütünüyle nasıl gerçekleştiğini ortaya koymak hem de varsa sorumluları tespit etmek, alınması gereken ilave tedbirleri ortaya koymak bakımından 2 mülkiye müfettişi ve bir polis müfettişi görevlendirmiştik. Arkadaşlarımız da çalışmalarına devam ediyorlar."

Söz konusu olayda Türkiye'nin transit olarak kullanıldığını belirten Çataklı, adli sürecin devam ettiğini söyledi.

Yabancı terörist savaşçılar konusu

Yıl sonu itibariyle ülkesine geri gönderilen düzensiz göçmen sayısına dair de bilgi veren Çataklı, "Sınır dışı ettiğimiz yabancı sayısı da 103 bin 858'e ulaştı. Sınır dışı ettiğimiz yabancı terörist savaşçılar konusu vardı. 11 Kasım'dan bu yana sınır dışı ettiğimiz yabancı terörist savaşçı sayısı bugün itibariyle 150'ye ulaştı." ifadelerini kullandı.

(Bitti)

Kaynak: AA