İçişleri Bakanlığı: 2 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi

19.12.2019 22:03 | Son Güncelleme: 19.12.2019 22:03

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 1'i Almanya, 1'i Fas uyruklu olmak üzere 2 Yabancı Terörist Savaşçı'nın (YTS) ülkelerine sınır dışı edildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün, 1'i Fas, 1'i Almanya uyruklu olmak üzere toplam 2 YTS ülkelerine sınır dışı edildi.

Kaynak: DHA