İçişleri Bakanlığı: 2 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi
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İçişleri Bakanlığı: 2 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 1'i Almanya, 1'i Fas uyruklu olmak üzere 2 Yabancı Terörist Savaşçı'nın (YTS) ülkelerine sınır dışı edildiğini açıkladı.

19.12.2019 22:03 | Son Güncelleme: 19.12.2019 22:03
İçişleri Bakanlığı: 2 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 1'i , 1'i Fas uyruklu olmak üzere 2 Yabancı Terörist Savaşçı'nın (YTS) ülkelerine sınır dışı edildiğini açıkladı. 

'ndan yapılan açıklamaya göre, Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün, 1'i Fas, 1'i Almanya uyruklu olmak üzere toplam 2 YTS ülkelerine sınır dışı edildi. 


Kaynak: DHA
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