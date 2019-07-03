İçişleri Bakanlığı 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi

İçişleri Bakanlığı 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi

İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari ili Merkez ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda 2 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi

İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari ili Merkez ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda 2 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada bölgede operasyonların kararlılık ile sürdürüldüğü vurgulandı.
(İHA)

Kaynak: İHA
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