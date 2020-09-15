İçişleri  Bakanlığı: 2 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
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İçişleri  Bakanlığı: 2 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

İçişleri Bakanlığı: 2 terörist güvenlik güçlerine teslim olduİÇİŞLERİ Bakanlığı, Suriye'de faaliyet yürüten 2 örgüt mensubunun bugün Mardin'de güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

İçişleri  Bakanlığı: 2 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
15.09.2020 22:03 | Son Güncelleme: 15.09.2020 22:07

İçişleri  Bakanlığı: 2 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Suriye'de faaliyet yürüten 2 örgüt mensubunun bugün Mardin'de güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi. Böylelikle Ocak ayından itibaren ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 153'e yükseldi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde  Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ikna çalışmaları neticesinde; Suriye'de faaliyet yürüten 2 örgüt mensubu bugün Mardin'de güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylelikle 1 Ocak'tan bu yana ikna yoluyla  teslim olan terörist sayısı 153'e yükseldi." denildi. 

Haber:  ANKARA,


Kaynak: DHA

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