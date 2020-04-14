İçişleri Bakanlığı: "2 terörist etkisiz hale getirildi" İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır Lice kırsalında 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır Lice kırsalında 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Diyarbakır Lice kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat timleri tarafından, 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

Teröristlerin, 2009 katılımlı F.Ö. ile 2015 katılımlı H.K. olduğu öğrenildi. Bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi. - ANKARA

Kaynak: İHA