İçişleri Bakanlığı: "2 terörist etkisiz hale getirildi"
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Diyarbakır, Lice, 3. Sayfa

İçişleri Bakanlığı: "2 terörist etkisiz hale getirildi"

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır Lice kırsalında 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

14.04.2020 17:03 | Son Güncelleme: 14.04.2020 17:03
İçişleri Bakanlığı:

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır Lice kırsalında 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Diyarbakır Lice kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat timleri tarafından, 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

Teröristlerin, 2009 katılımlı F.Ö. ile 2015 katılımlı H.K. olduğu öğrenildi. Bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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