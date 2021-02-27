Terör örgütü PKK/KCK'dan kaçan 2 terörist ikna yoluyla teslim oldu
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Terör örgütü PKK/KCK'dan kaçan 2 terörist ikna yoluyla teslim oldu

27.02.2021 18:04 | Son Güncelleme: 27.02.2021 18:14
Terör örgütü PKK/KCK'dan kaçan 2 terörist ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanlığınca ikna çalışması sonucunda 2 terör örgütü mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

İçişleri Bakanlığınca ikna çalışması sonucunda 2 terör örgütü mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, terör örgütü PKK/KCK'dan kaçan 2 örgüt mensubu, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Örgüt mensuplarının 2014 ve 2015 yıllarında terör örgütüne katıldıkları, son olarak Irak ve Suriye'de varlık gösterdikleri belirlendi.

Böylelikle bu yıl içinde sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 31'e yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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