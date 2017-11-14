İçisleri Bakanlığı, 2 Kasım 2017 Tarihinde Başlayan Şırnak Bestler-Dereler Operasyonunda Bugüne...
IHAAW134804-GEN/14-11-2017 - İçisleri Bakanlığı, 2 Kasım 2017 tarihinde başlayan Şırnak Bestler-Dereler operasyonunda bugüne kadar 31 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
IHAAW134804-GEN/14-11-2017
- İçisleri Bakanlığı, 2 Kasım 2017 tarihinde başlayan Şırnak Bestler-Dereler operasyonunda bugüne kadar 31 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Etkisiz hale getirilenler arasında kırmızı listede olup yurt içinde bulunan tek terörist olan PKK/KCK Sözde Beşli Yürütme Konseyi Üyesi Gülbahar kod adlı Hülya Eroğlu adlı teröristin de bulunduğu açıklandı. 14.11.2017 13: 48: 04 TSI
NNNN - ANKARA