Son dakika haber: Rasulayn'daki patlamanın faillerini kamera görüntüleri ele verdi

İçişleri Bakanlığı, Suriye'nin Rasulayn ilçe merkezinde 2 Ocak'ta patlayıcı madde yerleştirilen minibüsün infilak ettirilmesi sonucu 2 çocuğun öldüğü, 4 kişinin yaralandığı olayın faillerinin, kamera kayıtlarının incelenmesiyle yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Rasulayn merkezdeki terör olayının ardından faillerin yakalanması için Şanlıurfa Valiliği koordinasyonunda Rasulayn'da görevli Jandarma Danışman Timleri, İstihbarat, TEM ve yerel kolluk kuvvetleri birlikte çalıştı.

Deliller ile olay bölgesini gören tüm kamera kayıtları titizlikle incelendi. Düzenlenen operasyonlarda, Suriye uyruklu 9 şüpheli yakalandı.

Özgürlüğüne karşı bombalı eylem istenmiş

Çalışmalar sonucunda patlayıcıyı yerleştirenin kadın, uzaktan kumandayla aracı patlatanın ise erkek terörist olduğu saptandı. Diğer 7 şüphelinin ise bu 2'sine yardım ettikleri belirlendi.

Yakalanan kadın terörist, ifadesinde, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin Kamışlı'daki cezaevinde kaldığı dönemde örgüt tarafından yoğun baskılara maruz kaldığını anlattı. Kadın zanlı, istedikleri yere terör saldırısı yapması karşılığında serbest bırakılacağı, aksi halde cezaevinden uzun yıllar çıkamayacağı tehdidiyle eylem yapmaya zorlandığını itiraf etti.

Şüpheliler hakkında yerel kolluk birimlerince adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur