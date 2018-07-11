İçişleri Bakanlığı: 18 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
İçişleri Bakanlığı tarafından terör operasyonlarına ilişkin yapılan açıklamada, "Osmaniye Amanos Dağlarında emniyet istihbarat ve jandarmanın ortak operasyonu ile 11 terörist, Diyarbakır'da 3 terörist, Şırnak'ta 4 terörist olmak üzere toplan 18 terörist etkisiz hale getirilmiştir Operasyonlar...
İçişleri Bakanlığı tarafından terör operasyonlarına ilişkin yapılan açıklamada, "Osmaniye Amanos Dağlarında emniyet istihbarat ve jandarmanın ortak operasyonu ile 11 terörist, Diyarbakır'da 3 terörist, Şırnak'ta 4 terörist olmak üzere toplan 18 terörist etkisiz hale getirilmiştir Operasyonlar devam etmektedir" denildi.
ANKARA