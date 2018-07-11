İçişleri Bakanlığı: 18 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

İçişleri Bakanlığı tarafından terör operasyonlarına ilişkin yapılan açıklamada, "Osmaniye Amanos Dağlarında emniyet istihbarat ve jandarmanın ortak operasyonu ile 11 terörist, Diyarbakır'da 3 terörist, Şırnak'ta 4 terörist olmak üzere toplan 18 terörist etkisiz hale getirilmiştir Operasyonlar devam etmektedir" denildi.

ANKARA