İçişleri Bakanlığı: "18 ildeki 1 belde, 6 mahalle, 28 köy ve 4 mezrada olmak üzere 39 yerleşim... İçişleri Bakanlığı: "18 ildeki 1 belde, 6 mahalle, 28 köy ve 4 mezrada olmak üzere 39 yerleşim yerinde karantina uygulanmaktadır.

İçişleri Bakanlığı: "18 ildeki 1 belde, 6 mahalle, 28 köy ve 4 mezrada olmak üzere 39 yerleşim yerinde karantina uygulanmaktadır." Kaynak: AA