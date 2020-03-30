İçişleri Bakanlığı: "18 ildeki 1 belde, 6 mahalle, 28 köy ve 4 mezrada olmak üzere 39 yerleşim...
İçişleri Bakanlığı: "18 ildeki 1 belde, 6 mahalle, 28 köy ve 4 mezrada olmak üzere 39 yerleşim yerinde karantina uygulanmaktadır.
30.03.2020 15:16 | Son Güncelleme: 30.03.2020 15:16
İçişleri Bakanlığı: "18 ildeki 1 belde, 6 mahalle, 28 köy ve 4 mezrada olmak üzere 39 yerleşim yerinde karantina uygulanmaktadır."
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Kaynak: AA