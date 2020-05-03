İçişleri Bakanlığı: "15 günlük periyotlarla uzatılan 31 ilimizdeki şehir giriş/çıkış kısıtlaması...

İçişleri Bakanlığı: "15 günlük periyotlarla uzatılan 31 ilimizdeki şehir giriş/çıkış kısıtlaması tedbirlerinin kapsamı, yarın toplanacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısında yeniden değerlendirilmek üzere 4 Mayıs Pazartesi günü saat 00.00'e kadar uzatıldı.