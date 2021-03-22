İçişleri Bakanlığı: "15-22 Mart tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 22 bin 810 kişiye adli ya da idari işlem uygulanmıştır."
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İçişleri Bakanlığı: "15-22 Mart tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 22 bin 810 kişiye adli ya da idari işlem uygulanmıştır."

22.03.2021 08:57 | Son Güncelleme: 22.03.2021 09:01
İçişleri Bakanlığı:

İçişleri Bakanlığı: "15-22 Mart tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 22 bin 810 kişiye adli ya da idari işlem uygulanmıştır.

İçişleri Bakanlığı: "15-22 Mart tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 22 bin 810 kişiye adli ya da idari işlem uygulanmıştır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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