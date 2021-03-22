İçişleri Bakanlığı: "15-22 Mart tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 22 bin 810 kişiye adli ya da idari işlem uygulanmıştır."
22.03.2021 08:57 | Son Güncelleme: 22.03.2021 09:01
İçişleri Bakanlığı: "15-22 Mart tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 22 bin 810 kişiye adli ya da idari işlem uygulanmıştır.
İçişleri Bakanlığı: "15-22 Mart tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 22 bin 810 kişiye adli ya da idari işlem uygulanmıştır." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı