İçişleri Bakanlığı : "14 milyon 169 bin 150 kök kenevir bitkisi ele geçirildi"
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İçişleri Bakanlığı : "14 milyon 169 bin 150 kök kenevir bitkisi ele geçirildi"

İçişleri Bakanlığı,Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Lice ilçesi kırsalında 14 milyon 169 bin 150 kök kenevir bitkisinin ele geçirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı :
09.09.2020 04:52 | Son Güncelleme: 09.09.2020 04:56

İçişleri Bakanlığı,Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Lice ilçesi kırsalında 14 milyon 169 bin 150 kök kenevir bitkisinin ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yıldırım-7 Narko-Terör operasyonu kapsamında, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Lice ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda önceden tespit edilen 255 farklı noktada, 2 ton 221 kg toz, 2 ton 860 kg kubar olmak üzere toplam 5 ton 81 kg esrar maddesi, 14 milyon 169 bin 150 kök kenevir bitkisi ile kenevir tarlalarını sulamak maksadıyla kullanılan 11.525 metre sulama hortumu ve 2 adet su motoru ele geçirildi" denildi.

Ayrıca Operasyonda,uyuşturucu madde ile suçüstü yakalanan 3 şüphelinin şahıs tutuklandığını açıkladı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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