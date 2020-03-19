İçişleri Bakanlığı: "11 Mart'tan bu yana sosyal medyada provokatif koronavirüs paylaşımları yaptığı... İçişleri Bakanlığı: "11 Mart'tan bu yana sosyal medyada provokatif koronavirüs paylaşımları yaptığı iddia edilen 242 şüpheliden 64'ü gözaltına alındı"

İçişleri Bakanlığı: "11 Mart'tan bu yana sosyal medyada provokatif koronavirüs paylaşımları yaptığı iddia edilen 242 şüpheliden 64'ü gözaltına alındı" Kaynak: AA